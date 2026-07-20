Fallece Abraham Zaied Dabdoub, exalcalde que marcó una etapa clave en el desarrollo de Nogales

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El dos veces presidente municipal de Nogales murió este fin de semana, dejando un legado de más de 30 años en la vida pública, empresarial y política de la frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/07/2026 01:54 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 01:57 PM.