Fallece Abraham Zaied Dabdoub, exalcalde que marcó una etapa clave en el desarrollo de Nogales

El exalcalde de Nogales, Abraham Zaied Dabdoub, falleció este fin de semana, dejando un legado de más de tres décadas de participación en la vida pública, empresarial y social de la ciudad.
Zaied Dabdoub fue presidente municipal de Nogales en dos ocasiones, de 1994 a 1997 y de 2000 a 2003, convirtiéndose en uno de los pocos alcaldes que encabezaron el Ayuntamiento en dos administraciones distintas. Durante sus gobiernos impulsó proyectos de infraestructura urbana, la expansión de los servicios públicos y el crecimiento ordenado de la ciudad, en una etapa marcada por el auge de la industria maquiladora y el desarrollo de nuevos sectores habitacionales.
Entre las acciones que marcaron su gestión destaca la creación de la Promotora Inmobiliaria Municipal, organismo que permitió generar reservas territoriales y apoyar la regularización de predios, además de promover obras de pavimentación, ampliación de redes de agua potable y drenaje, así como el desarrollo del sur de Nogales.
Su trayectoria trascendió el ámbito gubernamental. Como empresario y militante priista fue considerado durante años una de las figuras de mayor influencia política en la frontera. En 2023 recibió un reconocimiento público por su carrera en el servicio público y su aportación al desarrollo de Nogales, ceremonia en la que se destacó su liderazgo y compromiso con la comunidad.
Quienes lo conocieron suelen recordarlo como un hombre cercano a la gente y con una marcada disposición para resolver problemas de manera inmediata, una característica que quedó plasmada en diversas anécdotas de su vida pública.
Con su fallecimiento, Nogales despide a un personaje que formó parte de una etapa importante en la transformación de la ciudad y cuyo nombre permanece ligado a obras, instituciones y vialidades que aún forman parte del desarrollo urbano del municipio.