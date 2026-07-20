Gobierno de Sonora garantiza apoyo total a familias afectadas por lluvias en Nogales

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El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, aseguró que las autoridades acompañarán a las familias damnificadas hasta la recuperación de su patrimonio, mientras continúan las labores de limpieza, rehabilitación de infraestructura y atención a más de 50 viviendas afectadas por las precipitaciones

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/07/2026 05:11 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 05:14 PM.