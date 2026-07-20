Gobierno de Sonora garantiza apoyo total a familias afectadas por lluvias en Nogales

La recuperación del patrimonio y el rápido restablecimiento de la normalidad en las calles es la prioridad ante los recientes estragos generados por las precipitaciones en la ciudad, con el despliegue inmediato de corporaciones de seguridad, protección civil y cuadrillas de limpieza, por lo que las autoridades han iniciado un plan de acción urgente para raspar canales y remover escombros ante el pronóstico oficial de que continuarán las fuertes lluvias monzónicas en la región.
En su visita de evaluación al municipio, el secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, descartó que la contingencia alcance los parámetros para una declaratoria de zona de desastre, aunque enfatizó que la frontera se mantiene como un área de atención y alerta prioritaria. Por lo que, tras concluir la mesa de seguridad, el funcionario detalló que los esfuerzos interinstitucionales están enfocados en la remediación para las más de 50 viviendas inundadas y en consolidar a futuro a una agenda preventiva de infraestructura mayor.
Lo que queremos es que la vida regrese a la normalidad, lo antes posible, de la ciudad, con las obras, con la limpieza, con el acompañamiento de las familias que perdieron su patrimonio. No los vamos a dejar solos, vamos a acompañarlos de principio a fin en esa tarea. Ese es el compromiso del gobierno de Sonora, de trabajar en un municipio tan importante como es Nogales para nosotros, comentó el secretario.
Reiteró el compromiso gubernamental abarca el censo y la restitución directa de bienes básicos para los afectados, por lo que las autoridades aseguraron que los verificadores y cuerpos de rescate continuarán recabando información directamente en las zonas vulnerables, para garantizar que la ayuda institucional fluya sin contratiempos, asegurando que ninguna persona se quedará rezagada frente a la emergencia climática.
Vamos a atender de principio a fin todas las necesidades de las familias afectadas en sus electrodomésticos, su patrimonio, las bardas, los colchones, todo lo que se necesite para que la gente recupere su patrimonio a partir de las afectaciones de estas lluvias van a tener el acompañamiento total, absoluto, sin regateos de parte del gobierno de Sonora y el municipio para que la gente recupere su patrimonio, declaró.