Lluvia histórica devasta Nogales; Durazo anuncia apoyo inmediato y obras para evitar otra tragedia

...

El gobernador Alfonso Durazo recorrió las zonas afectadas y anunció respaldo estatal y federal, además de impulsar un represo para mitigar futuras inundaciones

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/07/2026 12:25 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 12:35 PM.