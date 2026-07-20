Lluvia histórica devasta Nogales; Durazo anuncia apoyo inmediato y obras para evitar otra tragedia

La violencia con la que la lluvia azotó la frontera de Nogales hizo explotar losas de concreto desde el subsuelo, dejando a su paso familias damnificadas e inundaciones en diferentes partes de la ciudad, lo que ha sido atendido con un operativo urgente que ha evaluado los daños tras el paso de estas precipitaciones, cuyas dimensiones solo se comparan a un registro previo de 1976.
Para coordinar las labores de recuperación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, encabezó un recorrido por las zonas siniestradas, donde confirmó el respaldo total de su administración y de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo para reparar la infraestructura municipal y asistir a las familias afectadas.
Nos encontramos aquí en Nogales, evaluando los daños causados por la lluvia totalmente atípica de ayer. Hay puntos en donde se registraron 73 milímetros de lluvia en 40 minutos. He leído algunas notas y la referencia anterior a una lluvia de esta dimensión se ubica en 1976, cuando llegó la cola de un ciclón que prácticamente inundó el estado, mencionó el gobernador Durazo.
Para dar una solución a esta problemática, el mandatario adelantó que la actual infraestructura requerirá una tercera etapa enfocada en la contención de los arroyos o escurrimientos, mediante la construcción de un represo en la parte alta del arroyo Chimeneas, proyecto que actualmente se encuentra detenido por permisos ambientales.
Comenzamos con la avenida Tecnológico en la parte de abajo porque la parte de arriba es una reserva y no hemos podido conseguir la autorización para la construcción de ese represo. Creo que el resultado de las lluvias de ayer nos va a permitir superar esa limitación burocrática que hoy tenemos para aprovechar el área natural para la construcción de ese represo. Estamos aquí para construir la respuesta con un carácter de respuesta inmediata pero también con un carácter preventivo, declaró.
● Una persona fallecida tras un deslave que impactó una vivienda en la colonia Jardines de la Montaña.● Al menos dos personas rescatadas con vida del arroyo en la calle Abraham Zaied, colonia Luis Donaldo Colosio.● Por lo menos 60 viviendas con daños parciales o totales en Lomas de Nogales.● Decenas de familias damnificadas por las inundaciones y afectaciones a sus viviendas.● Explosión y levantamiento de losas de concreto desde el subsuelo en distintos puntos de la ciudad.● Inundaciones severas en diversos sectores de Nogales.● Acumulación de hasta 73 milímetros de lluvia en 40 minutos en algunos puntos de la ciudad.● Daños a la infraestructura urbana y municipal, aún en proceso de evaluación.● Colapso e inundación de vialidades principales, entre ellas la prolongación Álvaro Obregón y el bulevar Nogales 2000.● Cierre temporal de vialidades por inundaciones.● Vehículos arrastrados por la corriente y múltiples automóviles varados bajo el agua.
Durante la reunión se evaluaron las acciones realizadas ante la emergencia y se definieron las medidas que se implementarán en los sectores afectados, con especial atención en las familias damnificadas, la limpieza de viviendas y vialidades, la evaluación de daños y el fortalecimiento de la prevención.
Acabamos de concluir una reunión con la presencia del Gobernador, autoridades del Estado y mandos militares, para dar seguimiento a los acuerdos derivados de lo ocurrido y definir las acciones que habremos de tomar en cada una de las situaciones que se presentaron, siempre del lado de la ciudadanía, expresó el presidente municipal.
Quiero hacer un agradecimiento muy especial a toda la ciudadanía, a los clubes, empresarios, voluntarios y a quienes se involucraron desde el primer momento y continúan participando. Reconozco también el trabajo de Protección Civil, del Gobierno del Estado y del Ejército Mexicano, que fueron parte fundamental de la respuesta brindada durante la emergencia, señaló.