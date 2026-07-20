Muere joven tras deslave provocado por intensas lluvias en Nogales

Un residente de la colonia Jardines de la Montaña perdió la vida al caer sobre su vivienda una barda, tierra y lodo de un cerro en Nogales, Sonora.
El reporte de Seguridad Pública detalla que fue a las 16:46 horas del sábado 18 de junio que vecinos de la calle Lago Tarapoto informaron al 911 sobre el colapso de una barda que cayó sobre un cuarto donde quedó atrapada una persona.
Al lugar acudieron elementos de las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno, al igual que Bomberos de Nogales y paramédicos de la Cruz Roja, con la finalidad de ayudar en el rescate.
En el lugar, una mujer que dijo ser madre de Edgar Daniel, de 27 años, detalló a las autoridades que momentos antes su hijo se encontraba dormido en su recámara, cuando debido a la intensa lluvia la barda que se encuentra a un costado del cuarto colapsó, cayendo sobre esa recámara, provocando que quedara atrapado entre los escombros y el lodo.
Comenzaron de inmediato las labores de rescate por parte de Policía Estatal, Protección Civil, Bomberos, Ejército Mexicano, al igual que Seguridad Pública Municipal, logrando momentos después liberar el cuerpo, el cual al ser revisado por paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Fue el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora quienes se hicieron cargo de las diligencias de ley.
Es una situación muy dolorosa. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia. Como primera medida, brindaremos el apoyo funerario necesario y permaneceremos atentos a cualquier otra necesidad que puedan presentar, expresó el presidente municipal.
Señaló que las autoridades continúan recorriendo las zonas con mayores afectaciones para evaluar daños, atender viviendas inundadas, retirar material de arrastre y restablecer las condiciones de seguridad en calles y vialidades.