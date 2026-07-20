Muere joven tras deslave provocado por intensas lluvias en Nogales

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Un hombre de 27 años perdió la vida luego de que una barda, tierra y lodo se desplomaran sobre su vivienda en la colonia Jardines de la Montaña. Corporaciones de emergencia realizaron labores de rescate, mientras autoridades municipales expresaron su solidaridad y anunciaron apoyo a la familia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/07/2026 02:09 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 02:13 PM.