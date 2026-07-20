Nogales solicitará declaratoria de desastre natural tras tormentas; daños por 80 mdp

El Ayuntamiento de Nogales se encuentra en proceso de solicitar la declaratoria de desastre natural, tras el paso de las recientes y peligrosas tormentas que azotaron la frontera, daños en infraestructura y patrimonio ciudadanos que se estima en un saldo preliminar en 80 millones de pesos, cifra que contempla reparaciones de infraestructura hidráulica y el embovedado que pasa por debajo de la calle Plutarco Elías Calles.
Ante la emergencia el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, mencionó que las labores de limpieza iniciaron junto con las precipitaciones y mencionó que continuarán de manera intensa durante al menos una semana y media en el casco urbano, además de que se cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado y de la Federación, destacando la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum quien ha establecido contacto para coordinar apoyos y restituir los bienes de al menos 50 familias que sufrieron pérdidas totales en colonias como Lomas de Nogales y el Rastro.
Bueno, la declaratoria del desastre tiene su proceso, por supuesto que la estamos solicitando, pero mientras eso pasa, el gobernador y el Estado, con la ayuda de la presidencia que estuvo muy al pendiente, nos van a ayudar con todo lo que es la reparación de los daños que se hicieron, tanto en las inundaciones, como el colapso de la Tepic y la 5 de mayo, indicó el alcalde.
A la par de la rehabilitación de calles, la prioridad se ha puesto en el bienestar de los damnificados, por lo que a través de las dependencias se entregarán camas, refrigeradores y electrodomésticos a las viviendas afectadas, un padrón que continúa actualizándose conforme avanzan los recorridos, todo esto apoyado por el gobierno federal, cuyas dependencias ya analizan vías legales y administrativas para canalizar recursos de emergencia.
Sí, por supuesto, hubo comunicación el sábado entre la presidenta y el Gobernador, y hubo un mensaje de la Secretaría de Gobernación con un servidor el día de ayer de parte de la presidenta, para que también evaluemos los daños y estemos en sintonía para los apoyos que se han de dar, y ciertamente para la declaratoria si es necesario, mencionó.