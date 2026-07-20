Nogales solicitará declaratoria de desastre natural tras tormentas; daños por 80 mdp

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El Ayuntamiento inició el proceso para gestionar la declaratoria de desastre natural tras las tormentas que afectaron la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/07/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 05:04 PM.