"Lo perdimos todo": familias de Nogales narran el drama que dejó la tormenta histórica

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Habitantes de Lomas de Nogales relataron los momentos de angustia que vivieron al quedar atrapados por la corriente, mientras piden mayor vigilancia para evitar actos de rapiña. A pesar de las pérdidas materiales, reconocieron la rápida respuesta de las autoridades y el apoyo brindado tras la emergencia

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/07/2026 12:35 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 12:58 PM.