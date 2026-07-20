"Lo perdimos todo": familias de Nogales narran el drama que dejó la tormenta histórica

Angélica Robles, residente de la colonia Lomas de Nogales, relata los momentos de miedo y desesperación que vivió junto con su familia al verse sorprendida por el torrente de agua tras las lluvias del pasado sábado.
La joven madre detalló que nada pudieron hacer al llegar el agua que venía arrastrando de todo: carros, muebles, árboles, mucha tierra y basura; solo corrieron a las escaleras de su casa a resguardarse.
Recordó que no es la primera vez que lo pierden todo de esa misma forma, ya que en años anteriores, cuando era mucho más joven, vivió junto a su familia situaciones similares. Hoy, dijo, está muy agradecida con todas las personas que los están ayudando.
Tengo tres niñas y no tenemos donde dormir ni nada, tengo a una abuelita y a una prima discapacitada. Estoy triste, porque con lo poco que podíamos teníamos nuestras cosas; de un día para otro perder todo es algo imposible que haya pasado todo eso, expresó.
Demasiado miedo, las niñas estuvieron llorando mucho. Nos quedamos en las escaleras porque ya no tuvimos para donde correr ni nada, llegó de repente el agua, corrimos como pudimos todos, relató.
Demasiado miedo, las niñas estuvieron llorando mucho. Nos quedamos en las escaleras porque ya no tuvimos para donde correr ni nada, llegó de repente el agua, corrimos como pudimos todos, relató.
No pueden dejar solo porque hay mucha rapiña, los muchachos ahí durmieron como sea para estar vigilando porque no pueden dejar las casas solas, creo que sería conveniente que estuvieran pasando patrullando, señaló.
Aquí perdimos la ropa, colchones, la estufa, el refrigerador; todavía no sabemos si va funcionar porque estaba todo el motor lleno de agua, manifestó.
Aquí perdimos la ropa, colchones, la estufa, el refrigerador; todavía no sabemos si va funcionar porque estaba todo el motor lleno de agua, manifestó.
Como le hice, me subieron a una silla, después me subieron a una cama; cuando llegó mi hija y unos muchachos voluntarios amigos de mi nieto me ayudaron y me tuvieron arriba de una cama, explicó.
Víctor Enrique Contreras Ibarra recibió en su casa al mandatario sonorense, quien le refrendó su respaldo para afrontar las consecuencias de las últimas lluvias.
Positivo todo, ya nos hizo el comentario el señor gobernador de que van a tomar cartas en el asunto para evitar futuras situaciones de inundaciones, que se eviten, comentó.
Se presentaron a las órdenes de lo que necesitáramos, necesitamos para desinfectar todas las casas, está muy duro, comentó.
Está bien, es muy importante, el riesgo de que vaya a ser más latente, se está atacando a tiempo con el equipo necesario, que viene a ser el equipo de maquinaria pesada, se espera que lleguen más unidades que sean camiones grandes de volteo, estamos en espera de que lleguen los camiones para empezar a retirar material, expresó.
Está bien, como quiera que sea espero que se muevan rápido porque es la vía principal tanto para nosotros como para la gente, nos ayudaron a sacar la tierra de aquí, muy bien, mencionó.