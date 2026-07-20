Restringen accesos en Lomas de Nogales para acelerar limpieza y recuperación tras inundaciones

Luego de mantener desde el primer momento una atención continua a las familias afectadas por las inundaciones en Lomas de Nogales, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó una reunión operativa con funcionarios del Ayuntamiento de Nogales y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional para reorganizar los accesos y facilitar el avance de la maquinaria pesada y las cuadrillas municipales.
El presidente municipal destacó que, desde que se registró la contingencia, se desplegaron labores de rescate, limpieza, retiro de agua y material de arrastre, atención social, entrega de alimentos y artículos de primera necesidad, así como acompañamiento directo a las familias damnificadas.
Desde el primer día hemos estado presentes con toda la capacidad operativa del Gobierno de la Ciudad, trabajando junto con el Ejército Mexicano, cuerpos de emergencia, organizaciones civiles y ciudadanos solidarios. Ahora estamos ordenando los accesos para que la maquinaria pueda avanzar con mayor seguridad y rapidez, expresó.
La medida no representa el inicio de las labores, sino una nueva etapa del operativo que permitirá agilizar la limpieza fina de viviendas y vialidades, retirar los materiales acumulados y generar condiciones más seguras para las familias y el personal que trabaja en la zona.
Las labores no se han detenido. Estamos avanzando por fases y, en este momento, necesitamos liberar la vialidad para facilitar las maniobras de la maquinaria y evitar cualquier riesgo. Nuestra prioridad es que las familias recuperen la normalidad lo antes posible, afirmó Juan Francisco Gim Nogales.
Asimismo, se reforzó la presencia del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal para resguardar el patrimonio de las familias mientras permanecen abiertas algunas viviendas y continúan las labores operativas.
Juan Francisco Gim Nogales agradeció la solidaridad demostrada por ciudadanos, empresas y organizaciones que han aportado alimentos, insumos y trabajo voluntario para apoyar a las personas afectadas.
Nos sentimos profundamente agradecidos con la respuesta de nuestra comunidad. Nogales ha demostrado nuevamente que, cuando trabaja unido, puede enfrentar las situaciones más difíciles. Pedimos que esta ayuda continúe llegando de manera organizada para atender con mayor rapidez a quienes más lo necesitan, señaló.
El Gobierno de la Ciudad informó que ya no se requiere ropa ni cobijas. Actualmente se necesitan alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, así como muebles y electrodomésticos en buenas condiciones.
La administración municipal reiteró el llamado a colaborar de manera responsable y organizada, para que los apoyos sean clasificados y entregados oportunamente a las familias afectadas, contribuyendo a que recuperen sus condiciones normales de vida en el menor tiempo posible.