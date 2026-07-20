Restringen accesos en Lomas de Nogales para acelerar limpieza y recuperación tras inundaciones

...

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó una reunión operativa con autoridades municipales y representantes de la Sedena para reorganizar la movilidad en la zona afectada. La calle Ignacio de la Torre permanecerá cerrada al tránsito general para facilitar el ingreso de maquinaria pesada y agilizar los trabajos de limpieza y rehabilitación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/07/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 04:24 PM.