Solidaridad en Nogales: abren centro de acopio tras lluvias; 60 viviendas afectadas

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Ciudadanos, voluntarios y personal del Ayuntamiento mantienen un centro de acopio en Lomas de Nogales para distribuir alimentos, ropa y artículos de primera necesidad a las familias afectadas por las lluvias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/07/2026 12:58 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 01:14 PM.