Solidaridad en Nogales: abren centro de acopio tras lluvias; 60 viviendas afectadas

La respuesta masiva de ciudadanos y servidores públicos para recolectar y distribuir suministros de primera necesidad se ha convertido en uno de los principales apoyos a las familias que perdieron su patrimonio durante las últimas lluvias, por lo que esta solidaridad comunitaria se ha materializado en un centro de acopio y atención a marchas forzadas desde la noche del sábado.
El centro fue Instalado en el estacionamiento de un famoso restaurante en la zona de Lomas de Nogales y, de acuerdo con Carlos Huerta, director del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), con el apoyo de otras direcciones y la fuerza de voluntarios se reciben las aportaciones para entregarlas de forma directa a los afectados.
Este lugar se instaló aproximadamente a las 11 de la noche el día de ayer y ha estado trabajando y captando. Se han entregado despensas, se han entregado víveres, ha llegado mucha ropa de parte de la comunidad, la gente está apoyando muchísimo. Entonces ahorita lo que nos preocupa verdaderamente es seguirle dando atención a la gente de aquí, manifestó Huerta.
Huerta reiteró que el equipo del gobierno municipal continuará en el sitio hasta que sea necesario, ya que, como primer censo de daños, tan solo en esta zona de la frontera se tienen por lo menos 60 domicilios afectados, dentro de los cuales la mitad se han catalogado como pérdidas totales.
Tenemos identificadas alrededor de 25 a 30 casas que son pérdidas prácticamente totales, pero si tenemos que subir el número estamos hablando de alrededor de 60 casas afectadas solo en esta colonia. Estamos hablando de esta zona en particular, porque es esta calle, pero son los dos callejones que están allá, Callejón Ingenieros, en Callejón Arroyo Nogales, un callejón que se llama Callejón 16. Esa zona también está muy afectada, informó.