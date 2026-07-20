"Soy madre y daría la vida por mis hijas": Lizette narra el dramático rescate durante la tormenta

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Madre e hija agradecieron a los vecinos y voluntarios que arriesgaron su vida para ponerlas a salvo y pidieron mayor empatía hacia quienes enfrentan este tipo de emergencias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/07/2026 04:00 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 04:07 PM.