"Soy madre y daría la vida por mis hijas": Lizette narra el dramático rescate durante la tormenta

No se trató de una imprudencia fue el sentido de madre lo que motivo a Lizette Castillo desafiar la fuerza del arroyo para llegar hasta donde estaba su hija dentro de su vehículo que fue arrastrado por el torrente el cual perdió de vista al ser arrastrada también por el agua en la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora.
Hoy Lizette nos cuenta los momentos de pánico y de extrema preocupación que vivió al ver que su camioneta era arrastrada con su hija y la abuela de su hija abordo.
En cuanto empezó a lloviznar, todos mis compañeros tiangueros empezamos a guardar y en eso, pues sí, sí es cierto, el arroyo, es la primera vez que a mí me pasa estar en el arroyo ahí y a mí fue de subir las cosas a mi hija la subí al carro, subí a la abuelita de ellas al carro para resguardarlas de la lluvia en lo que yo estaba subiendo y ahí fue cuando se vino todo.
Y es donde también salen comentarios que dicen que rescató las mesas sí, traté de rescatar porque es el sustento donde yo le ayudo a mi esposo a llevar dinero a la casa, yo trabajo, soy ama de casa entre semanas, los fines de semana me voy a vender, y sí, traté de agarrar algunas cosas. Y sí, al momento que a mí me dicen que estaba jalando el carro, el arroyo, yo me subo y a la banqueta ahí con una vecina le grito a mi hija, písale el freno.
Y es donde también salen comentarios que dicen que rescató las mesas sí, traté de rescatar porque es el sustento donde yo le ayudo a mi esposo a llevar dinero a la casa, yo trabajo, soy ama de casa entre semanas, los fines de semana me voy a vender, y sí, traté de agarrar algunas cosas. Y sí, al momento que a mí me dicen que estaba jalando el carro, el arroyo, yo me subo y a la banqueta ahí con una vecina le grito a mi hija, písale el freno.
Fue lo primero que me pasó por la mente es el que pisar el freno porque venía el carro hacia atrás y es cuando yo no la pensé, me bajé, se ve un video aquí donde yo voy caminando, pero ellos no saben que yo bajé al arroyo a sacar a mi hija y a su abuelita y ya el arroyo ya no me dejó a mí abrir la puerta, y fue cuando a ellas las arrastró y me arrastró a mí.
Es por eso y me dicen mucha gente, ¿por qué no te paraste? no saben la magnitud que por abajo lleva el agua, lleva piedras, lleva de todo, pues hasta ahorita ya mi cuerpo ya está bajando la dolorida...Gracias a Dios alcancé a voltearme porque iba boca abajo y tratar de agarrar la carpa y ahí fue donde me ayudó el muchacho que le doy, gracias a Dios que estuvo ahí y me ayudó a salir.
Es por eso y me dicen mucha gente, ¿por qué no te paraste? no saben la magnitud que por abajo lleva el agua, lleva piedras, lleva de todo, pues hasta ahorita ya mi cuerpo ya está bajando la dolorida...Gracias a Dios alcancé a voltearme porque iba boca abajo y tratar de agarrar la carpa y ahí fue donde me ayudó el muchacho que le doy, gracias a Dios que estuvo ahí y me ayudó a salir.
Igual a los muchachos que salvaron a mi hija y a su abuelita les agradezco a los muchachos de la barbería, a los vecinos. Gracias a Dios ellas están bien, yo no sabía, me pasaban muchas cosas por la mente, a dónde iban a parar, si iban a salir a la tecnológico, se las llevaba el arroyo, pero gracias a Dios a ellas las detuvo un montón de tierra enfrente del Oxxo y ahí pudieron sacarlas, es ella, es mi hija, es por la que yo entré al arroyo a salvarla, sé que igual no voy a, mucha gente no la voy a cambiar de opinión, de qué hay, qué imprudente y eso. Pero pues soy madre, soy madre de tres hijas y yo por ellas daría lo que fuera. si es así me hubiera vuelto a meter al arroyo para ir a ver cómo estaban ellas, gracias a Dios las sacaron con bien a las dos.
Durante que iba bajando por el arroyo y mediante un golpe pues reventó el vidrio del carro y ellas pidieron auxilio y es donde las vieron, las escucharon, de hecho, yo a mis vecinos de enfrente, de hecho, se llama Jorge, le agradezco, a Cristian y Alejandro son los que ayudaron a ellas, y los demás muchachos, la verdad no recuerdo, son los barberos y otros vecinos.
Ellos salieron corriendo sin pensarla a ayudar a mi hija y ver pues hasta donde había llegado el carro por el arroyo.
La verdad a mí lo que me pasa por mi mente es irme, dejar irme ir, saber dónde estaban ellas porque el momento que yo iba boca abajo, me volteo y a mí se me pierde el carro y yo dije ahí me voy a dejar ir, me voy a dejar ir a ver hasta dónde llegan ellas, recuperarlas y no sé.
La verdad a mí lo que me pasa por mi mente es irme, dejar irme ir, saber dónde estaban ellas porque el momento que yo iba boca abajo, me volteo y a mí se me pierde el carro y yo dije ahí me voy a dejar ir, me voy a dejar ir a ver hasta dónde llegan ellas, recuperarlas y no sé.
Ahí la verdad, sí hubo mucha gente que sí me ayudó, mucha gente que no algunos no te prestaron ni el teléfono, la verdad no, por querer estar grabando, por estar en llamadas, yo lo que quería era saber, mi hija se había llevado mi teléfono, quería saber que me contestara, saber cómo iban, a dónde habían llegado, de ahí me crucé a la casa del muchacho que le agradezco que me ayudó, su esposa muy amable me prestó su teléfono, yo marcaba, marcaba, sonaba más, no contestaba, hubo un momento contestó pero no se escuchaba nada, yo colgué, volví a llamar y ya me metió al buzón y yo ya pensé lo peor.
Pensaba qué está pasando, mi impotencia de no saber y ya, ya al rato yo creo que pasaron como de 10 a 20 minutos, que me avisaron una de las personas que las lograron sacar, que me dijeron que ya estaban bien, que ya las habían rescatado.
Sentí no sé, vi hasta florecitas al ver que estaban bien, pero sí, como comento, no voy a cambiar la opinión de mucha gente...Yo nada más pues agradezco a todos los que nos ayudaron, que me ayudaron a mí, ayudaron a mis hijas, les agradezco con todo el corazón.
Pensaba qué está pasando, mi impotencia de no saber y ya, ya al rato yo creo que pasaron como de 10 a 20 minutos, que me avisaron una de las personas que las lograron sacar, que me dijeron que ya estaban bien, que ya las habían rescatado.
Sentí no sé, vi hasta florecitas al ver que estaban bien, pero sí, como comento, no voy a cambiar la opinión de mucha gente...Yo nada más pues agradezco a todos los que nos ayudaron, que me ayudaron a mí, ayudaron a mis hijas, les agradezco con todo el corazón.
Muchas gracias a todas las personas que nos salvaron, gracias a ustedes pudimos salir con vida y sanos.