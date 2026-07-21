Arco Carretero detecta vehículo robado; conductor es detenido en Nogales

...

La alerta emitida por el sistema de vigilancia permitió a la Policía Municipal localizar y asegurar una Chevrolet Blazer con reporte de robo, además de detener al hombre que la conducía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/07/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 04:24 PM.