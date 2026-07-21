Arco Carretero detecta vehículo robado; conductor es detenido en Nogales

Una persona que conducía un vehículo con reporte de robo fue detenida por las autoridades luego de la alerta emitida en el “Arco Carretero” ubicado al sur de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el informe oficial fue a las 00:55 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 de que el arco carretero había detectado un vehículo Chevrolet Blazer 2000 de color blanco con reporte de robo.
Al implementar un operativo de búsqueda y localización de la unidad, los agentes lograron ubicar sobre la prolongación Álvaro Obregón a la altura de la agencia Coca Cola, dicha unidad por lo que procedieron a marcarle el alto con luces y sirenas reglamentarias.
Al abordar al conductor, le informaron sobre el acto de molestia, procediendo a verificar la serie de la unidad, coincidiendo plenamente como la reportada robada el pasado 19 de julio del presente año.
Por tal motivo le fueron leídos sus derechos como persona detenida al de nombre Jesús M. "N" de 31 años, dando aviso inmediato al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición y que el vehículo recuperado fuera trasladado al corralón municipal.