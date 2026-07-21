Aumenta a 69 el número de viviendas afectadas por las lluvias en Nogales

Con una cifra actualizada a 69 viviendas afectadas por las intensas precipitaciones del pasado fin de semana, el personal del Ayuntamiento de Nogales, continua con su labor de limpieza, censo y apoyo, a todos los sectores que se han visto con algún daño a consecuencia del nivel de las aguas que en algunos sitios alcanzó más de 1.80 de altura.
Araceli García, directora de Bienestar Social, mencionó que el trabajo se ha logrado gracias a las manos de funcionarios de la comuna y el apoyo de voluntarios, así como cuerpos de resguardo, como fue el caso de este martes con una cuadrilla integrada por personal de la Preparatoria Municipal, quienes formaron parte del esfuerzo de limpieza al interior de las viviendas.
Afortunadamente, hemos tenido un gran equipo de trabajo junto con otras dependencias y de sus servidores, su equipo también, este también se ha sumado ciudadanía y también ha agradecido a la comunidad, pero sí te aquí te doy hasta donde lo que llevamos hasta el momento en cuestión de visitas domiciliarias, tenemos 69 viviendas afectadas, entre ellas están lo que es Lomas dos, precisamente que la parte más afectada con esta lluvia del día sábado, alrededor tenemos aquí 55 viviendas afectadas por pérdidas totales, mencionó García.
De forma paralela a las labores físicas de limpieza, se realiza un censo casa por casa, para identificar la composición demográfica y las tallas específicas de los damnificados, lo que busca garantizar que las donaciones y los próximos apoyos de los gobiernos, municipales, estatales y federales sean entregados a quienes realmente lo necesiten de manera ordenada.
Yo les diría la comunidad más que nada, en algunos alimentos no perecederos, eso para llegar más a las familias afectadas, incluso hay familias que aún no han podido cocinar debido a las circunstancias de su estufa, que no tiene la manera de cocinar, igual ahí le subieron familias sumando alimentos, que se entregaron a las familias, se les pidió que salieran a servir a estas comidas, pero todo organizadamente, indicó.
Yo les diría la comunidad más que nada, en algunos alimentos no perecederos, eso para llegar más a las familias afectadas, incluso hay familias que aún no han podido cocinar debido a las circunstancias de su estufa, que no tiene la manera de cocinar, igual ahí le subieron familias sumando alimentos, que se entregaron a las familias, se les pidió que salieran a servir a estas comidas, pero todo organizadamente, indicó.