Aumenta a 69 el número de viviendas afectadas por las lluvias en Nogales

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Autoridades municipales informaron que 55 de las viviendas presentan pérdidas totales, mientras continúan las labores de limpieza, desinfección, retiro de escombros y el censo para canalizar apoyos a las familias damnificadas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 21/07/2026 03:06 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 03:21 PM.