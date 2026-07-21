Campamento de básquet busca alejar a niños de las pantallas y formar nuevos talentos en Nogales

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La entrenadora Francisca Ruiz encabeza un curso de verano en la unidad deportiva Estrellas Nogalenses, donde promueve el deporte como herramienta para el desarrollo físico, mental y la formación de futuros representantes de la ciudad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/07/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 04:45 PM.