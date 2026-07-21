Campamento de básquet busca alejar a niños de las pantallas y formar nuevos talentos en Nogales

Con el objetivo de fomentar el amor por el deporte y alejar a los menores de las pantallas, la entrenadora Francisca Ruiz Álvarez, dirige un campamento de verano enfocado en el baloncesto; esta iniciativa se desarrolla desde el primero hasta el 31 de julio en las canchas de la unidad deportiva “Estrellas Nogalenses”.
En este campamento trabajamos solamente básquetbol, porque nosotros estamos enfocando o induciendo al niño a que ame el básquetbol para poder llegar a tener equipos competitivos. Para, en un momento dado representar a nuestra ciudad, Nogales, a Sonora, dijo la entrenadora conocida afectuosamente como “Panchita”.
La experimentada entrenadora, con más de tres décadas de dedicación a la duela, hizo un llamado enérgico a los padres de familia y suplica a tutores que integren a sus hijos en actividades físicas de cualquier disciplina, ya sea béisbol, fútbol o voleibol; el propósito fundamental de esta recomendación es reducir de manera drástica el uso de teléfonos celulares, tabletas y televisión.
Que por favor todos los padres tengan una poca de cultura deportiva, que se instruyan, que lean, que, que se apasionen porque sus niños trabajen en un deporte porque es futuro para ellos, manifestó.
El deporte va unido a los estudios, se les desarrolla la agilidad mental, el espíritu competitivo y no sé cuántas cosas le pudiera yo ahorita enumerar para que vean los padres de familia qué tan importante es el deporte, igual que los estudios, agregó.