Conalep Sonora impulsa campaña "Apadrina un Águila" para evitar la deserción escolar

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El programa invita a ciudadanos, empresas e instituciones a apoyar económicamente a estudiantes con recursos para colegiaturas, transporte, alimentación, útiles y uniformes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/07/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 11:21 AM.