Conalep Sonora impulsa campaña "Apadrina un Águila" para evitar la deserción escolar

Con el propósito de asegurar la continuidad de estudios en la juventud sonorense, el Gobierno de Sonora, por medio del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), mantiene activa la campaña permanente “Apadrina un Águila”.
Esta iniciativa solidaria convoca a la sociedad, al sector empresarial y a organismos tanto públicos como privados a sumarse en favor de estudiantes con dificultades económicas y fortalecer la oportunidad de avanzar en su formación profesional.
La estrategia busca formar una red de apoyo para que el alumnado permanezca en las aulas y las aportaciones se destinan a cubrir necesidades fundamentales que marcan la diferencia en la formación académica de los jóvenes. Entre los rubros de apoyo destacan el pago de colegiatura e inscripción semestral, apoyo para transporte, alimentación, adquisición de útiles escolares y uniformes.
Desde una perspectiva de promover la educación como transformación social, Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, directora general de Conalep Sonora, señaló que la educación opera como una verdadera herramienta de alternativa solidaria. Agregó que, con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, la institución impulsa acciones para fortalecer la permanencia escolar y promover la igualdad de oportunidades entre la juventud sonorense.
La funcionaria destacó que cada padrino o madrina representa una oportunidad para que un estudiante continúe con su proyecto de vida y, por este motivo, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta causa y a convertirse en una pieza clave para el futuro de las nuevas generaciones.
La campaña “Apadrina un Águila” se encuentra abierta todo el año y, de esta forma, cualquier persona, empresa o institución puede realizar aportaciones en beneficio de los alumnos de los 14 planteles y la Extensión Cananea de Conalep Sonora.