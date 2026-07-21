IMFOCULTA inicia cursos de verano para impulsar el talento artístico de niñas, niños y jóvenes

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El programa busca acercar a las nuevas generaciones al arte y fomentar el desarrollo de sus habilidades creativas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/07/2026 10:16 AM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 10:38 AM.