IMFOCULTA inicia cursos de verano para impulsar el talento artístico de niñas, niños y jóvenes

El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales (IMFOCULTA) dio inicio el lunes 20 de julio a sus cursos de verano multidisciplinarios, con el propósito de acercar el arte a la niñez y juventud de la comunidad.
Juvenal Arreola Gámez, subdirector de la institución, detalló que las actividades ofrecen opciones variadas para las y los asistentes; entre las disciplinas disponibles destacan guitarra, ritmo y percusión, violín, danza contemporánea, hip hop, teatro, creación y diseño, además de danza folclórica.
Las edades de participación oscilan entre los 7 y 17 años, donde el funcionario señaló que existe flexibilidad para quienes están por cumplir la edad mínima y destacó la apertura de espacios inclusivos para niños con necesidades especiales.
Este curso de verano es multidisciplinario. Lo que intentamos obviamente, por edades y grupos, llevar a los niños a que puedan conocer un poquito de lo que se hace en cada disciplina artística aquí en IMFOCULTA, dijo.
El directivo explicó que el programa, con una duración de 5 semanas, tiene un costo simbólico de 500 pesos y las inscripciones permanecerán abiertas durante la presente y la próxima semana, con atención de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las instalaciones de IMFOCULTA.
Expuso que el propósito principal de esta convocatoria es fomentar el talento local, promover la cultura y facilitar que los participantes descubran sus habilidades artísticas desde una edad temprana.
Este curso de verano lo queremos enfocar obviamente en que todos los niños de esta edad puedan tener la oportunidad de conocer un poco el arte y puedan ellos descubrirse, empezar a sacar lo que ellos tienen adentro y para qué parte artística tienen ese talento, y esa es la intención de fomentar lo que es la cultura, el arte en Nogales con las nuevas generaciones que vienen próximamente, que son ellos, concluyó.