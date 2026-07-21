IMMEX sostiene el empleo en Nogales; registra más de 75 mil plazas formales

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Las cifras oficiales al cierre de junio de 2026 muestran estabilidad laboral en la frontera, con apenas 23 empleos menos respecto al mes anterior

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/07/2026 11:39 AM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 11:45 AM.