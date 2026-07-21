IMMEX sostiene el empleo en Nogales; registra más de 75 mil plazas formales

En concordancia con las perspectivas de certidumbre delineadas por Genaro Vecerra Álvarez, director ejecutivo de Index Nogales, las cifras oficiales al cierre de junio de 2026 confirman la solidez laboral de la región. El análisis estadístico revela una estabilidad notable en la frontera, donde la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) ejerce un papel decisivo como motor económico.
Desde el panorama nacional en cifras históricas, a nivel federal, el mercado laboral registra un dinamismo positivo con la creación de 61,023 nuevos puestos de trabajo tan solo en el mes de junio. Con esta adición productiva, los datos son concluyentes: México alcanza un máximo histórico de 22,779,704 empleos formales registrados; el salario base de cotización promedio a nivel nacional se ubica en 669.06 pesos diarios, así como la equidad laboral con participación nacional se divide en un 59.6% de hombres y un 40.4% de mujeres.
En el escenario estatal en Sonora, a nivel regional el estado mantiene una fuerza laboral robusta y constante, apuntalada de forma significativa por el sector manufacturero, con una fuerza total que contabiliza 649 mil 918 trabajadores formales al corte de junio de 2026. Desde la variación mensual, aunque el estado reporta una leve disminución en junio de 1,505 plazas, el panorama general exhibe consistencia frente a los retos económicos. En materia de ingresos, el salario base de cotización promedio en la entidad se fija en 626.74 pesos diarios y, dentro de este universo estatal, el sector IMMEX aporta 148 mil 574 empleos a través de 336 establecimientos, cifra que representa el 22.7% del total de los puestos de trabajo en Sonora.
Además, Nogales ostenta un salario base de cotización promedio de 763.19 pesos, un monto superior a las medias estatal y nacional, donde la industria de la transformación, conformada principalmente por el sector IMMEX, lidera la economía local de manera indiscutible, ya que este rubro concentra 46 mil 39 empleos distribuidos en 106 establecimientos, cuya fuerza manufacturera abarca el 61.2% del total del empleo formal en la ciudad.
El resto de los sectores productivos complementan el ecosistema económico de la frontera y se distribuyen en comercio con 10 mil 125 empleos, servicios para empresas con 6 mil 943 puestos, servicios sociales y comunales con 4 mil 498 plazas, transportes y comunicaciones con 4 mil 446 trabajos y la industria de la construcción con 2 mil 806 empleos.
Los datos duros respaldan el mensaje de confianza de Index Nogales, donde la alta concentración del empleo en la manufactura de exportación, sumada a salarios competitivos y una base comercial sólida, protege a la ciudad de las fluctuaciones externas y garantiza el desarrollo de la región fronteriza.
Vecerra Álvarez explica que, aunque los resultados de los acuerdos difieren un poco de las expectativas iniciales, el escenario actual otorga mayor certeza a la inversión y un panorama más claro sobre los sucesos futuros. Durante la intervención, el directivo reconoce el trabajo del Comité de Comercio Exterior y a su directora, Grace López, por su activa participación en el proceso.
En este contexto, resalta la labor de la Secretaría de Economía y destaca la amplia experiencia de Marcelo Ebrard en la materia. Asimismo, advierte que el esquema del acuerdo experimentará modificaciones, por lo cual el gobierno de México deberá actuar en consecuencia cuando se presenten otros temas políticos impulsados por el presidente del país vecino.
Sobre el comportamiento del empleo en Sonora, el representante de Index califica la situación económica de la ciudad fronteriza con gran optimismo, donde la estabilidad local de Nogales se mantiene como una ciudad con niveles de empleo estables y el estado de Sonora en su conjunto registra un leve crecimiento en la generación de plazas dentro de la industria maquiladora, donde la inercia del gremio, el comportamiento general es positivo, un factor que invita a mantener altas expectativas para el resto del año.