Motociclista resultó gravemente herido tras choque en Ruiz Cortines; hay un detenido

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El conductor de una motocicleta fue hospitalizado con lesiones de consideración luego de que un automóvil presuntamente invadiera su circulación en el cruce con la calle Aviación. El automovilista fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/07/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 04:16 PM.