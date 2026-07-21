Motociclista resultó gravemente herido tras choque en Ruiz Cortines; hay un detenido

Con lesiones de gravedad fue internado en el Hospital IMSS Bienestar un motociclista que fue proyectado al pavimento al impactar un vehículo que le cortó circulación al transitar por la avenida Ruiz Cortines en Nogales, Sonora.
El reporte de tránsito municipal detalla que fue a las 10:40 horas elementos de vialidad acudieron a dicha avenida y calle Aviación de la colonia Municipal, donde reportaban un accidente de tránsito, tipo choque.
En el sitio los oficiales observaron un vehículo de la marca Nissan Tsuru año 2002 de color blanco y una motocicleta de la marca Italika Ft 125 modelo 2014 de color negro, los cuales presentaban daños por choque reciente, así como al motociclista lesionado tendido en el pavimento.
El de nombre Alberto I, de 24 años, dijo a los uniformados que al ir circulando sobre la avenida Ruiz Cortines y al llegar a la altura de la calle Aviación el conductor del Nissan Tsuru se introdujo a sin realizar su alto correspondiente cortando su circulación y provocando que el lo impactara en un costado.
Detalló que tras el impacto salió proyectado por el aire, hasta caer metros adelante al pavimento resultando con lesiones, señalando al conductor responsable quien se identificó con las autoridades como William E. "N" de 35 años, a quien le fueron leídos sus derechos como persona detenida.
Siendo el lesionado auxiliado por socorristas de la Cruz Roja y trasladando a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
La autoridad de vialidad informó del caso al Centro de Atención Temprana con detenido, mismo que ordenó que la persona retenida fuera puesta a su disposición y que el vehículo responsable fuera remolcado a los patios del corralón del C5.