Mujer detenida en Nogales por chocar contra pickup en la colonia Obrera

Por ocasionar daños a un vehículo por choque una mujer conductora fue detenida por las autoridades en la colonia Obrera en Nogales, Sonora
De acuerdo con el reporte oficial fue a las 16:35 horas que elementos preventivos se trasladaron a la avenida Obregón esquina con Luis Basurto de lo colonia Obrera, donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar tuvieron a la vista un vehículo tipo pickup de la marca GMC Sierra de color rojo y un vehículo Toyota Camry de color blanco, los cuales presentaban daños por choque reciente.
El de nombre Alejandro de 43 años, les informó que al ir circulando por dicha avenida, desde el cajón del estacionamiento salió intempestivamente la conductora del vehículo tipo sedán cortando su circulación, provocando que la impactara en el costado izquierdo de su vehículo.
Ante lo sucedido los agentes procedieron a abordar a quien dijo llamarse Michell P. "N" de 27 años, quien aceptó el incidente por lo que le leyeron sus derechos como persona detenida, dando aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida y el vehículo responsable fueran puestos a su disposición.