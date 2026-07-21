Mujer detenida en Nogales por chocar contra pickup en la colonia Obrera

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La mujer de 27 años fue puesta a disposición del Ministerio Público luego de presuntamente invadir la circulación de una camioneta al salir de un estacionamiento, provocando un accidente con daños materiales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/07/2026 04:05 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 04:10 PM.