Mural en camión recolector rinde homenaje a bebé fallecida

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La artista Vianey Monjaraz transformó una unidad de recolección de basura en un homenaje a su ahijada Alison, con una obra que busca representar la vida, la esperanza y acompañar a las familias que han enfrentado la pérdida de un hijo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 21/07/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 04:30 PM.