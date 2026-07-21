Mural en camión recolector rinde homenaje a bebé fallecida

En Nogales, un nuevo camión recolector de basura dejó de ser solo un vehículo de servicio público para convertirse en un lienzo rodante que hoy tiene identidad propia. Sobre su costado, la artista Vianey Monjaraz plasmó un homenaje lleno de amor y esperanza: un mural dedicado a Alison, su ahijada.
La muralista asegura que la pintura no es únicamente un regalo para su hermana y su familia, sino también un símbolo compartido para todas las familias que han vivido la misma experiencia de despedir demasiado pronto a un ser amado. Cada color vibrante, cada detalle, transmite vida, resiliencia y unión.
Sí, pues la verdad este ha sido la pintura más importante que he hecho hasta ahorita, es una cuestión sentimental, ya que decidí hacer un homenaje a mi sobrinita Alison.
En la pintura está representada mi hermana y su nacimiento de ella (Alison) duró con nosotros tres meses, y pues es hoy un angelito, un angelito que llegó a dejarnos muchas enseñanzas tanto para mí como para toda mi familia, y la única manera de la que sentí cercano poder hacer algo por ella fue hacer un homenaje, simplemente representando el día de su nacimiento.
En la pintura está representada mi hermana y su nacimiento de ella (Alison) duró con nosotros tres meses, y pues es hoy un angelito, un angelito que llegó a dejarnos muchas enseñanzas tanto para mí como para toda mi familia, y la única manera de la que sentí cercano poder hacer algo por ella fue hacer un homenaje, simplemente representando el día de su nacimiento.
Mucha gente que a lo mejor no sabe el contexto, lo que ve al ver ese mural es vida es el hecho de traer a la vida y creo que eso es lo más importante, lo que dé con nosotras y el hecho de saber que va a estar aquí yendo por toda la ciudad, lo vamos a poder ver como familia cuando pase y los que saben el significado, pues será más profundo.
Porque sabemos que no somos los únicos que hemos pasado por esta situación y hay más personas que se van a empatizar con este mural. Entonces es con todo mi amor, principalmente para mi hermana, para mi familia, para mi bebecita que está en algún lugar, y que amo mucho y con mucho amor también para todos los que lo vean y para todos los que se sientan relacionados.
Sí, yo desde un momento de creatividad fue como que en los camiones (recolectores), tengo un lienzo en donde plasmar esto que estaba sintiendo en el momento, francamente, en realidad fue un quiero hacerlo, me puse a trabajar en la idea, en los detalles, en los colores y después nos dijeron que iba a ser de otro tema y la verdad es que yo decidí aferrarme a mi idea y agradezco mucho que me hayan permitido también poder expresarme. Y pues estoy agradecida y muy feliz con el resultado también.
Yo quise hacerlo de cierta forma realista, es una imagen realista, pero quise hacer una gama de colores completamente diferentes con la finalidad de que sea más, pues que llame más la atención. El hecho de hacer una gama diferente es que sea más vibrante, por ejemplo, el amarillo que está de fondo representa de cierta forma, una luz, da como ese contexto de vida en el que yo quise hacer la obra.
Yo quise hacerlo de cierta forma realista, es una imagen realista, pero quise hacer una gama de colores completamente diferentes con la finalidad de que sea más, pues que llame más la atención. El hecho de hacer una gama diferente es que sea más vibrante, por ejemplo, el amarillo que está de fondo representa de cierta forma, una luz, da como ese contexto de vida en el que yo quise hacer la obra.
Lo hice en aproximadamente unos tres días yo creo ¿Tú sola? sí, mis compañeros, cada quien hicimos como un camión por persona. Ese camión en específico lo hicimos entre tres compañeros, pero ese lado yo lo hice sola. Creo que sí necesitaba explayarme yo solita y dedicarle todo el amor y todo el detalle que yo sentía necesario para él.