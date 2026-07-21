Posponen registro del Programa de Vivienda para el Bienestar en Nogales

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La convocatoria federal aplazó el inicio del registro oficial para el próximo viernes 24 de julio. Mientras tanto, las personas que acudieron al CECUN fueron atendidas para realizar un preregistro y recibir información sobre los requisitos del programa

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/07/2026 10:56 AM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 11:09 AM.