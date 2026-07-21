Posponen registro del Programa de Vivienda para el Bienestar en Nogales

La convocatoria para el programa federal de vivienda, cuyo inicio estaba programado para el día de ayer lunes 20 de julio, pospuso su proceso de registro oficial para el próximo viernes 24 de julio; sin embargo, las personas que acudieron a la sede fueron atendidas para llevar a cabo un registro preliminar.
La recepción de los ciudadanos se llevó a cabo en las instalaciones del teatro “Rosalba Romero”, ubicado en el Centro Cultural Los Nogales (CECUN) del IMFOCULTA, cuyo esfuerzo forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México, operado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el cual proyecta la entrega de más de 1 millón 800 mil viviendas en el país.
De acuerdo con la información oficial de la dependencia, este esquema de apoyo no tiene costo y busca beneficiar a quienes más lo necesitan mediante financiamiento accesible y sin intereses.
Los lineamientos establecen que el programa está dirigido a personas mayores de edad, preferentemente con dependientes económicos; ciudadanos que no cuenten con una vivienda propia; personas que no sean derechohabientes de instituciones como INFONAVIT, FOVISSSTE o cualquier otra similar; familias con un ingreso menor a dos salarios mínimos e individuos que no hayan recibido previamente un apoyo de vivienda.
De los requisitos documentales para el registro oficial, la ciudadanía que asista al arranque del registro oficial este próximo viernes deberá presentarse de manera presencial con original y copia de identificación oficial vigente con fotografía, que puede ser credencial para votar, pasaporte, licencia de conducir, credencial del INAPAM o documento oficial equivalente.
Además de la Clave Única de Registro de Población (CURP), de la que se requiere una impresión reciente, tanto de la persona solicitante como de sus dependientes económicos; comprobante de domicilio con documento con antigüedad no mayor a tres meses, relacionado a recibo de luz, agua, predial, teléfono, internet, estado de cuenta o constancia de residencia; comprobante o declaración de ingresos con recibo de pago reciente o formato de declaración de ingresos.
En el caso de personas con discapacidad, se requiere un certificado médico emitido por una institución pública de salud que acredite la condición de la persona solicitante o algún integrante del hogar.
Las autoridades del programa recordaron que el trámite es completamente gratuito y advirtieron que, en caso de resultar seleccionados, los beneficiarios deberán tramitar y entregar posteriormente un certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad, con la premisa de que, en caso de no presentar la documentación completa, no se podrá realizar el registro.