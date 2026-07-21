Preparatoria Municipal supera los 900 alumnos y mantiene abiertas las inscripciones

Una muy buena respuesta consideró se ha tenido en este periodo de inscripciones a la Preparatoria Municipal, la directora de esta institución Lydia Adelaida Gutiérrez, quien mencionó que, a pesar del periodo vacacional, el proceso de registro se mantiene activo y con una cantidad de matrícula importante, que sobrepasa los 900 estudiantes, distribuidos en sus dos planteles.
La directora mencionó que el crecimiento es evidente, tras registrarse una primera etapa de inscripciones con alrededor de 400 jóvenes de nuevo ingreso, con una cuota de inscripción que, a pesar de los embates económicos, se ha mantenido por lo menos los últimos 4 años y medio.
Y tenemos ya en el plantel de Colosio siete grupos llenos y ya estamos por el octavo. Y en la mesa son cuatro grupos los que ya tenemos llenos. Entonces, eso nos dice que la prepa municipal sigue siendo de las primeras opciones para elegir estudiar su educación media superior, comentó Gutiérrez.
La meta son 8 grupos en Colosio y 4 en La Mesa. Ya los tenemos, como quien dice, pero todavía tenemos espacios. Podemos superar esa meta, estamos seguros de eso, comentó.