Preparatoria Municipal supera los 900 alumnos y mantiene abiertas las inscripciones

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La directora Lydia Adelaida Gutiérrez informó que la institución registra una alta demanda para el próximo ciclo escolar, con grupos prácticamente completos en los planteles Colosio y La Mesa, y aún dispone de espacios para nuevos estudiantes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 21/07/2026 03:03 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 03:06 PM.