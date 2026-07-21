Profesionalizan la danza local a través de nuevo diplomado y certificación

La maestra Anahy Encinas, especialista en danza contemporánea y clásica, anunció la apertura de inscripciones para el “Diplomado y Certificación en Danza Contemporánea 2026-2027”.
Este proyecto tiene como meta principal la profesionalización de la comunidad dancística local, para evitar que la práctica se limite a un simple pasatiempo y pase a consolidarse como una carrera formal con respaldo documental.
En los detalles del programa académico, expuso que el plan de estudios destaca por su valor oficial y académico, cuyas características principales incluyen un diplomado con valor de 320 horas y una certificación nacional con duración de 480 horas.
Ofrece respaldo curricular oficial aplicable para cualquier nivel educativo, inclusión de repertorios y complementos académicos relevantes, instrucción a cargo de maestros con experiencia y trayectoria comprobada, así como acceso a un Congreso Nacional al término de los estudios.
La certificación cuenta con el aval de instituciones reconocidas, como el Instituto de Bellas Artes y Educación (IBAE) y DICUAAM S.C., además de poseer el certificado de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán.
Manifestó que las clases inician en el mes de septiembre y tienen una duración total de 10 meses, en concordancia con el calendario escolar vigente, al precisar que las actividades presenciales tendrán horarios flexibles que se acordarán en conjunto con el grupo de alumnos inscritos para facilitar su asistencia.
La convocatoria va dirigida a personas mayores de 16 años con afición por la danza, así como a aquellos con interés por impartir clases de forma consciente y metódica. En palabras de la maestra Encinas, este programa brinda a la comunidad una base sólida para adquirir una conciencia corporal clara, además de representar una oportunidad valiosa al alcance de los locales, quienes ya no necesitan viajar a otras ciudades para recibir instrucción profesional.
Es una oportunidad súper importante que tenemos y a la mano, ya no nos tenemos que ir de la ciudad para aprenderlo, ya lo tenemos aquí a la mano, hay que aprovecharlo para poder disfrutarlo y mostrarlo de una manera más sana, y obviamente con el conocimiento que necesitamos, dijo.