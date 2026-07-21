Profesionalizan la danza local a través de nuevo diplomado y certificación

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La maestra Anahy Encinas presentó un programa académico de 10 meses dirigido a mayores de 16 años, con el objetivo de profesionalizar la danza en la ciudad mediante un diplomado y una certificación con respaldo institucional

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/07/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 04:53 PM.