Refuerzan fumigación contra el dengue en colonias afectadas por lluvias en Nogales

La Secretaría de Salud en Sonora respondió con acciones de fumigación contra el dengue en colonias afectadas por las recientes lluvias en Nogales para eliminar mosquitos adultos. Además, emitieron recomendaciones de retiro de agua acumulada para evitar criaderos de mosquitos y reducir el riesgo de dengue.
Como parte de la respuesta inmediata ante los estragos ocasionados por las recientes lluvias en Nogales, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), informó que se llevarán a cabo operativos de fumigación contra el dengue en las colonias afectadas.
El secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía, aseguró que con las precipitaciones todo aquel elemento que puede almacenar agua, cualquier tipo de recipiente que se pudieran tener en los patios y frentes de las casas, inclusive en techos o garajes, significan una situación de riesgo si se llenan de agua de lluvia.
Se pueden convertir en criaderos de mosquitos que en su caso también transmiten o pueden transmitir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, por eso la importancia y el llamado que hacemos a la población de preferentemente eliminar todos estos recipientes, dijo José Luis Alomía.
Las actividades forman parte del operativo ordenado por el gobernador Alfonso Durazo para atender de manera oportuna las necesidades de la población tras las lluvias, con el fin de mantener la vigilancia epidemiológica y las labores de control sanitario en las áreas con mayor afectación.
En la medida que estamos o vamos a eliminar criaderos de manera intensiva, llegará obviamente también la nebulización espacial o lo que conocemos como fumigación en la comunidad para enfocarnos también a eliminar mosquitos adultos que en este momento ya pudieran estar presentes, agregó.
La fumigación obviamente es un insecticida que se nebuliza, por eso ven una especie de nube blanca que en su momento se dispersa a través de una máquina pesada que va montada en una unidad, normalmente es una pickup de la Secretaría de Salud que obviamente también lleva sus logos y lleva un personal con uniforme y debidamente acreditado, dijo.