Refuerzan fumigación contra el dengue en colonias afectadas por lluvias en Nogales

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La Secretaría de Salud de Sonora inició operativos de nebulización en los sectores más afectados por las recientes inundaciones para eliminar mosquitos adultos y reducir el riesgo de dengue, zika y chikungunya. Además, exhortó a la población a eliminar recipientes con agua acumulada para evitar la formación de criaderos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/07/2026 10:13 AM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 10:16 AM.