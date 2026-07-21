Supervisan falla en embovedado tras lluvias; refuerzan medidas preventivas en Nogales

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El Ayuntamiento mantiene acordonada la zona afectada mientras especialistas de Desarrollo Urbano, SIDUR y Conagua realizan la evaluación técnica de una estructura con cerca de 50 años de antigüedad para definir su reparación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 21/07/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 03:33 PM.