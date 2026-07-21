Supervisan falla en embovedado tras lluvias; refuerzan medidas preventivas en Nogales

Los estragos provocados por las fuertes lluvias monzónicas del pasado sábado, han requerido una supervisión urgente para mitigar los riesgos en la infraestructura local, esto tras la formación de una falla que las autoridades han atendido de manera preventiva acordonando y señalizando la zona, para prevenir accidentes peatonales y vehiculares, mientras se evalúa a fondo el daño.
Jorge Medina, secretario de Desarrollo Urbano en la frontera, mencionó que las primeras inspecciones revelaron que la falla se originó por una ruptura de la unión del muro con la losa de cimentación del embovedado, en esta estructura que construida hace cerca de 50 años, en donde se pueden apreciar a simple vista, varillas expuestas y requiere de mantenimiento mayor, por lo que actualmente se trabaja en el diseño de la solución técnica, antes de proceder con los rellenos.
Ya estamos en plática y en coordinación con personal de SIDUR, con supervisión de SIDUR, también pues vamos a entablar pláticas con CONAGUA, porque pues todos sabemos que los arroyos embovedados, pues CONAGUA es el que tiene que ver directamente. Nosotros como ayuntamiento, pues tenemos la responsabilidad de mitigar, mitigar posibles accidentes, prevenir y pues hacer lo que hicimos, acordonar el área y darle seguridad a esta parte, mencionó Medina.
De la misma forma explicó que las condiciones meteorológicas, pudieran representar un obstáculo considerable para la reparación integral, obligando a suspender los ingresos al interior del túnel por recomendación de Protección Civil y Bomberos, por lo que, si bien la lluvia limita la intervención interna, las cuadrillas mantienen el avance en la superficie acercando los materiales que serán necesarios para las obras de resarcimiento.
Estamos avanzando en obra externa y estamos dejando pendiente la obra que se va a hacer en el embovedado por el interior para hacerlo de una manera segura y esperar también el dictamen técnico apoyado por SIDUR y por CONAGUA, comentó.