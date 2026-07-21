Todo listo para la quinta fecha del Serial MTB Nogales 2026 en la Megapista

La adrenalina ya se respira en la frontera para lo que será la esperada Mega Race de la quinta etapa del Serial MTB Nogales 2026, programada para el próximo domingo 26 de julio, y como sede dos circuitos de ciclismo de la Megapista, uno de los icónicos espacios promotores de generaciones.
El secretario de la Comisión de Ciclismo Nogalense, Omar Velarde Anaya, confirmó que se realizó el evento de reconocimiento oficial el domingo anterior en los dos circuitos diseñados específicamente para este evento deportivo y sus distintas categorías.
Especificó que, con acciones supervisadas por el presidente de la Comisión, Bladimir Gil López, parte de la organización y logística también con 631 Bikes, pudieron constatar que todo está dispuesto para el disfrute de lo que será esta justa deportiva y la continuidad del Serial Municipal de ciclismo.
Expuso que detrás de cada curva, cada ascenso y cada salto, hay semanas de intenso trabajo para el acondicionamiento del terreno en lo que llamó icónica Megapista de Nogales, que ha sido tallada a mano y perfeccionada con estos circuitos especiales.
Reconoció que esta convocatoria del Mega Race 2026 es tan exigente como divertida, legado de experimentados precursores y amantes del pedal nogalense del equipo Linces, quienes lo diseñaron para retar los límites de las y los competidores.
Esta logística es el resultado de una sinergia que destaca la Comisión Nogalense de Ciclismo y la Unión Ciclista de Nogales, además de que este despliegue no sería posible sin la suma de voluntades de los liderazgos de los clubes locales y el respaldo del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), a cargo de su director Marco Alonso Martínez Rodríguez.
Velarde Anaya manifestó que, durante el reconocimiento oficial, el entusiasmo y la hermandad de la “raza pedalera” se desbordó en los más de 9 kilómetros de las pistas A y B, donde el terreno ya fue puesto a prueba y marca el inicio de la cuenta regresiva.
La mesa está servida, las bicicletas están listas y el cerro nos llama, prepárense para vivir la gran fiesta del ciclismo de montaña, nos vemos en la meta este 26 de julio en la Megapista, dijo.