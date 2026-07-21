Todo listo para la quinta fecha del Serial MTB Nogales 2026 en la Megapista

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La Comisión de Ciclismo Nogalense confirmó que los circuitos de la Megapista están listos para recibir la Mega Race de la quinta etapa del Serial MTB Nogales 2026

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/07/2026 11:33 AM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 11:36 AM.