Tránsito de Nogales llama a evitar zonas de limpieza y respetar cierres por seguridad

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Autoridades exhortaron a conductores y peatones a no circular por vialidades donde continúan los trabajos de rehabilitación tras las lluvias, además de atender las recomendaciones preventivas para reducir riesgos durante la temporada de precipitaciones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 21/07/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 04:36 PM.