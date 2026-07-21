Tránsito de Nogales llama a evitar zonas de limpieza y respetar cierres por seguridad

Autoridades de vialidad piden a la sociedad en general a respetar los trabajos del personal de las diferentes dependencias del ayuntamiento que realizan labores de limpieza en las zonas de conflicto en los diferentes sectores de la frontera.
El Comandante y Jefe de Tránsito Municipal de Nogales, Eliceo Estrada Muñiz, exhortó a los conductores y peatones a evitar en lo posible circular por las calles y avenidas donde continúan los trabajos de rehabilitación y recolección de desechos, principalmente si hay pronósticos de lluvia por su seguridad.
Evitar salir si no tenemos alguna emergencia y pueden resguardarse por seguridad y por una mejor movilidad para los vehículos de emergencias que nos trasladamos de un lugar a otro y si es nomas bajar a dar la vuelta, evitar pasar por estor puntos y si hay pronósticos de lluvia por seguridad de ellos mismos, recomendó.
Si tienen algún familiar que anda deambulando por la calle que no lo pueden controlar en su domicilio que le comenten que no se metan debajo de los puentes que no se metan a refugiarse ahí, porque ahorita en esta época de lluvias llega fuerte y de repente la corriente de agua, insistió.
Insistió en recordar a la sociedad evitar poner puestos comerciales en avenidas como la Tecnológico principalmente por la tarde.
Si les queremos recomendar a las personas no poner puestos de venta ahorita de medio día para abajo por donde es la Luis Donaldo Colosio, donde corre bastante agua, evitar estacionar los vehículos por ese carril de rodamiento mientras pasan estas lluvias, argumentó.