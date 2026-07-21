Tres jovenes de Nogales representaran a Sonora en el Nacional de Balonmano

Con un alto nivel técnico, una sólida preparación física y el firme compromiso de colocar al deporte local en lo más alto, tres jóvenes estudiantes nogalenses conquistaron su lugar dentro de la Selección Sonora de Balonmano (handball). Los atletas representarán al estado en el próximo Torneo Nacional de la especialidad, el cual tendrá como sede la ciudad de Córdoba, Veracruz, del 12 al 16 de agosto.
Los seleccionados, todos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 76 ubicada en la colonia San Miguel, integran el núcleo fronterizo que reforzará al conjunto estatal. Elías Gabriel Ortiz Vázquez, armador y centro de la escuadra, desempeña el rol clave de dirigir la ofensiva, motivar al plantel y articular las jugadas de gol junto a sus laterales. Por su parte, Williams Gómez Escalante y Kevin Alejandro Sánchez Monreal, este último en la posición de portero, con el liderazgo de su coach Carlos Gregorio Del Cid, aportan una notable capacidad de reacción y disciplina táctica bajo los tres palos.
Primero que nada me siento agradecido con Dios por darme esta oportunidad, por permitirme una vez más ser seleccionado Sonora. Me siento orgulloso por representar a Nogales y a Sonora en este torneo tan importante y pues no hay que decir de lo agradecido que estoy con Dios por todo esto que me ha permitido llegar a este nivel, dijo Elías Gabriel Ortiz Vázquez, Selección Sonora Handball.
Yo me siento orgulloso porque voy a representar a mi equipo y a Sonora y a la comunidad de Nogales les digo que estoy agradecido con ellos por las veces o poquitas que me han apoyado y pues ya esto, manifestó Williams Gómez Escalante.
Te voy a hablar de mis entrenamientos que yo la mayoría de veces salgo a correr, entreno con mi equipo haciendo tiros, jugadas, entrenando a los porteros, estirando los reflejos y pues a nosotros a mejorar la fuerza y jugar pues colectivamente entre todos, agregó.
Te voy a hablar de mis entrenamientos que yo la mayoría de veces salgo a correr, entreno con mi equipo haciendo tiros, jugadas, entrenando a los porteros, estirando los reflejos y pues a nosotros a mejorar la fuerza y jugar pues colectivamente entre todos, agregó.
Pues me siento muy bien de ir a representar a Sonora en el estado de Veracruz y lo que queremos es ir a ganar. El mensaje para los jóvenes es tener disciplina, salir a correr, a trotar, practicar algún deporte o algo, expuso Kevin Alejandro Sánchez Monreal.
La representación nogalense reiteró su invitación a la niñez y juventud de la ciudad a sumarse a la práctica de esta disciplina, al precisar que los entrenamientos del club se llevan a cabo de lunes a jueves, en un horario de 8:00 a 9:30 de la noche, en la cancha de la Escuela Primaria Álvaro Obregón, ubicada también en la colonia San Miguel.