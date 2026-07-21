Tres jovenes de Nogales representaran a Sonora en el Nacional de Balonmano

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Los jóvenes de la Secundaria Técnica No. 76 fueron convocados a la Selección Sonora que competirá en Veracruz del 12 al 16 de agosto. Aunque ya cubrieron sus boletos de avión, requieren apoyo para gastos de hospedaje y alimentación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/07/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 21/07/2026 05:05 PM.