Abren registro del Programa de Vivienda para el Bienestar en Sonora

Con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para los sectores más vulnerables de la población, el delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, dio a conocer los detalles y el calendario estatal para el registro al Programa de Vivienda para el Bienestar.
Esta iniciativa, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ejecutada a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), está dirigida específicamente a aquellas personas que históricamente han carecido de oportunidades para adquirir un patrimonio propio.
Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les sigue cumpliendo a las familias de Sonora con este programa, dirigido a quienes durante muchos años no tuvieron ni la oportunidad ni la esperanza de acceder a una vivienda digna, destacó el delegado Almada Palafox, al enfatizar que la premisa del gobierno es que “el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás”.
Respecto a quiénes pueden participar, especificó que el programa cuenta con lineamientos específicos para asegurar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan y está dirigido exclusivamente a personas mayores de edad que cumplan con las condiciones de no contar con una vivienda propia, no ser derechohabientes de instituciones como Infonavit o Fovissste y tener ingresos familiares mensuales inferiores a dos salarios mínimos.
De los requisitos documentales, ratificó que las personas interesadas que cumplan con el perfil deberán presentarse en los módulos de registro en las fechas correspondientes a su municipio con identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio reciente, número de teléfono de contacto y, en caso de vivir con alguna discapacidad, se deberá presentar un certificado o documento médico oficial que la acredite.
Para mayor información, consultar detalles adicionales o aclarar dudas sobre el proceso de registro, la Secretaría del Bienestar invitó a la ciudadanía a visitar el portal oficial de la CONAVI en: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/.