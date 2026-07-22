Abren registro del Programa de Vivienda para el Bienestar en Sonora

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La Secretaría del Bienestar informó el calendario estatal del programa impulsado por la CONAVI, dirigido a personas sin vivienda propia, sin acceso a Infonavit o Fovissste y con ingresos menores a dos salarios mínimos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/07/2026 02:33 PM.
En Nogales y editada el 22/07/2026 02:49 PM.