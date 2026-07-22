Asaltan dos farmacias en Nogales, Sonora; delincuentes huyen con dinero y medicamentos

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Un sujeto sustrajo medicamento de una Farmacia Benavides y, en un hecho distinto, otro asaltante obtuvo mil 500 pesos en efectivo de una farmacia ubicada en la colonia Nuevo Nogales. Ambos casos ya son investigados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 22/07/2026 04:19 PM.