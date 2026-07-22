Asaltan dos farmacias en Nogales, Sonora; delincuentes huyen con dinero y medicamentos

Empleados de dos farmacias ubicadas en diferentes sectores de esta frontera fueron víctima de robo por delincuentes que lograron huir con medicamento y dinero en efectivo en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los reportes de seguridad pública uno de los casos se registró a las 08:45 horas cuando agentes municipales acudieron a la Farmacia Benavides ubicada en la avenida Tecnológico en la colonia El Greco, donde reportaban un robo.
En el lugar se entrevistaron con una empleada quien les manifestó que al momento de encontrarse realizando un inventario, un sujeto ingresó al establecimiento tomando varios medicamentos los cuales llevó a la caja registradora y le manifestó que su esposa estaba por llegar a pagar el medicamento.
Detalló que el hombre tomó la mercancía y salió de la farmacia, accionando de manera inmediata el botón de pánico, huyendo este del lugar.
En otro caso, dicha autoridad a las 09:35 horas se trasladó a la Farmacia La Plaza ubicada en el bulevar El Raquet de la colonia Nuevo Nogales, donde reportaban un robo al comercio.
En el local se entrevistaron con una empleada quien les narró que minutos antes ingresó una personal y se acercó a la caja el sujeto le dijo que se trataba de un asalto, escuchando como si acerrojaba un arma de fuego desde el interior de una sudadera.
Dijo que, por temor de resultar lesionada, entregó la cantidad aproximada de mil 500 pesos, para posteriormente salir corriendo el asaltante perdiéndose de vista.
Ante lo sucedido en ambos casos los agentes les leyeron sus derechos como personas víctimas de delito dando aviso de las situaciones al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.