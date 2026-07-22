Asignación de preparatorias desata búsqueda de permutas entre padres de familia en Sonora

...

Tras la publicación de los resultados del Prepason, decenas de familias buscan intercambiar planteles por la distancia y la falta de transporte. La SEC informó que analiza los casos y habilitó líneas de atención para orientar a los afectados

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/07/2026 02:58 PM.
En Nogales y editada el 22/07/2026 03:02 PM.