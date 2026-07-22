Asignación de preparatorias desata búsqueda de permutas entre padres de familia en Sonora

El reciente proceso de asignación del sistema Prepason desató un fenómeno social en las redes digitales del estado, donde decenas de padres de familia expresan su inconformidad tras la publicación de los resultados y recurren a internet para intentar intercambiar los espacios educativos de sus hijos; el motivo principal radica en la lejanía de los planteles y en las carencias del transporte público en la región.
A través de diversas plataformas, los tutores publican mensajes urgentes para ubicar a otra persona dispuesta a permutar la escuela asignada. Por ejemplo, una madre expuso que a su hijo le tocó el plantel CECyTE 2, el cual resulta inaccesible por la distancia y la falta de camiones urbanos; por ello, solicita a la comunidad un espacio en Conalep.
Soy madre de un niño que le tocó Cecytes2 y la verdad de queda muy lejos y más feo aún con la falta de transporte, mi pregunta es se puede hacer cambio de preparatoria si encuentro a alguien que quiera Cecytes 2. Alguien que me pueda dar información por favor”, “Mi hijo busca Conalep, alguna persona que me dé información, agradezco de corazón”, “yo igual alguien que quiera cambio de a CECyTE 2, a mí me queda lejos quisiera cambio a CECyTE 1, exponen.
Hola buenos días papás deberíamos juntarnos o hacer un grupo para ver cómo nos podemos ayudar o hacer cambio a mi hija le tocó en el Cetis 128 la verdad no tengo tanto dinero para pagar 4 camiones o que les ponga trasporte para ellos o alguien que me quiera hacer cambio al Conalep se lo agradecería mucho, agregan.
Ante esta ola de inquietudes, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora emitió su postura oficial, al informar que analiza cada uno de los casos presentados en este ciclo. Para recibir atención personalizada y evaluar posibles soluciones, las autoridades recomiendan a los ciudadanos llamar de inmediato a la Línea de la Educación, a través de los números telefónicos 6622 89 76 01 al 05.