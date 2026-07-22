Cámaras captan presunto robo en vivienda de Nogales; detienen a un hombre

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El propietario de una casa en la colonia Lomas de Fátima alertó a la Policía Municipal tras observar por videovigilancia a un sujeto presuntamente robando una bicicleta y otros objetos. Uno de los artículos fue recuperado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 22/07/2026 04:37 PM.