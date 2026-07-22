Cámaras captan presunto robo en vivienda de Nogales; detienen a un hombre

Un sujeto fue detenido por la Policía Municipal luego de ser señalado por el propietario de un domicilio de la colonia Lomas de Fátima como quien entró a su casa a robar en horas de la madrugada en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 02:18 horas que elementos preventivos se trasladaron a la calle Cova de Iria de la colonia señalada, donde reportaban a una persona en el interior del domicilio robando.
En el lugar los agentes observaron un vehículo tipo pickup de color blanco sobre la calle Vía de Beira, donde el conductor señalaba a una persona del sexo masculino con una mochila con camuflaje, el cual les dijo que se había introducido a su domicilio a robar.
El de nombre Pablo G. de 33 años, manifestó que minutos antes escuchó ruido por fuera de su domicilio, observando por las cámaras de video vigilancia a la persona señalada en la parte posterior el cual se encontraba robando una bicicleta, un patín del diablo rosa, entre otras cosas.
Detalló que el sujeto salió de su domicilio entregando las cosas robadas a una mujer quien se retiró a corriendo, ante lo sucedido procedieron a la detención del señalado de nombre Aarón R. "N" de 30 años.
En el lugar los agentes iniciaron con la búsqueda de la mujer y los artículos, logrando ubicar en la calle un “patín del diablo” el cual el reportante reconoció como de su propiedad.
Los agentes informaron del caso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona retenida y la materia del delito fueran puestos a su disposición.