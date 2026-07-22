Concluye sin hallazgos jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Nogales

En una muestra de solidaridad y esfuerzo interinstitucional, la frontera de Nogales fue escenario de una nueva jornada de búsqueda de personas desaparecidas en el sector Mariposas, al reafirmar el compromiso con las familias que mantienen viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos.
De acuerdo con el reciente informe presentado por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, bajo la titularidad de Dante Noel Talavera Nieblas, las acciones de rastreo más recientes se concentraron en la periferia norponiente de la ciudad.
Exponen que estas labores no se realizaron en solitario y contaron con la participación y el impulso del colectivo rastreador Buscando Corazones Nogales, que dirige Ramona Ayala Ortiz, quienes día con día transforman el dolor en motor de búsqueda.
Para garantizar la integridad y el buen desarrollo de estas diligencias en una zona compleja como la frontera, se desplegó un fuerte y coordinado operativo de seguridad y logística, con el acompañamiento táctico e institucional de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Municipal de Nogales, Guardia Nacional (GN), Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de Nogales.
La Comisión resalta que la presencia de estas dependencias y cuerpos de rescate no solo brindó resguardo, sino que aportó el soporte técnico necesario para peinar la zona de manera exhaustiva y segura, sin localización de restos humanos o indicios que lleven a una fosa clandestina, como indicaban reportes anónimos.
Las autoridades estatales han destacado que este nivel de participación coordinada entre los tres órdenes de gobierno, los cuerpos de atención de emergencias y la sociedad civil organizada a través de los colectivos es fundamental.
Esta sinergia fortalece de manera directa las acciones operativas en el terreno, favorece una intervención verdaderamente integral y permite el diseño de estrategias conjuntas más eficaces para la localización de personas desaparecidas en la región.