Concluye sin hallazgos jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Nogales

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Autoridades de los tres órdenes de gobierno y el colectivo Buscando Corazones Nogales realizaron un operativo de rastreo en el sector Mariposas, donde descartaron la presencia de restos humanos o fosas clandestinas tras atender reportes anónimos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/07/2026 02:29 PM.
En Nogales y editada el 22/07/2026 02:33 PM.