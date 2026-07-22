Cumplen promesa: entregan apoyos a 30 familias tras lluvias en Nogales

Alrededor de 30 familias que resultaron afectadas en las lluvias del pasado fin de semana en la colonia Lomas de Nogales, recibieron hoy miércoles diversos artículos para su hogar como parte de los programas de Bienestar que anunció para ellos el pasado domingo el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño.
Fue alrededor de las 12:30 horas que arribaron al bulevar Ignacio Alatorre de dicho sector varios camiones de la Secretaría de la Defensa Nacional y camionetas de Bienestar Social cargadas con múltiples muebles y artículos domésticos, los cuales fueron entregados en cada domicilio por el personal militar y de diferentes dependencias del gobierno municipal de Nogales.
El Secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, recordó que el gobernador del estado y el alcalde de la ciudad Juan Francisco Gim, estuvieron en la zona y presenciaron el grado de las afectaciones y dentro de ese mismo domicilio el mandatario estatal Alfonso Durazo, se comprometió hacer entrega de los muebles y este día lo cumplió.
En esta casa estuvo el gobernador Alfonso Durazo y el presidente municipal, Juan Gim Nogales, el domingo estuvieron aquí a estas horas y en este espacio el gobernador sintió de cerca la afectación el vino a dar testimonio y darse cuenta de las afectaciones de las viviendas, terminando su visita en este lugar hizo el compromiso de que más tardar el día miércoles se iniciaría con el programa de reposición de bienes para las familias que se vieron afectadas, expresó.
Hemos venido colaborando y agradecemos al ayuntamiento por la apertura de colaborar de manera estratégica y muy objetiva para que de manera inmediata podamos hacer la reposición de los bienes que fueron dañados en su totalidad, y se ha llevado un censo muy bien elaborado hemos tenida una muy buena colaboración.
La encomienda del gobernador fue no escatimar esfuerzos mantenernos de manera permanente aquí hasta que las personas que habitan vuelvan a un estado de normalidad y que podamos con esto haber cumplido esta acción que sabemos tendrán un impacto positivo en esta situación, colaboramos en esta primera etapa, vendrá una segunda etapa que estaremos en la misma sintonía, de manera conjunta hay varias dependencias del gobierno del estado que están colaborando, comentó.
La encomienda del gobernador fue no escatimar esfuerzos mantenernos de manera permanente aquí hasta que las personas que habitan vuelvan a un estado de normalidad y que podamos con esto haber cumplido esta acción que sabemos tendrán un impacto positivo en esta situación, colaboramos en esta primera etapa, vendrá una segunda etapa que estaremos en la misma sintonía, de manera conjunta hay varias dependencias del gobierno del estado que están colaborando, comentó.
La verdad siento alegría, felicidad del apoyo que se ha visto desde el inicio desde el día del desastre, mi agradecimiento total al gobernador del estado porque si fue una respuesta muy pronta por parte de él, la ayuda y el apoyo a nosotros y a todas las demás personas afectadas de esta calle, mi agradecimiento total de todo corazón, acentuó.
No puedo ni hablar de la emoción que ahorita tengo, más de 25 años y jamás nunca se había visto esto y estoy muy contenta estoy muy feliz porque siempre nos dejaban solas, ahí te la echas, tu cuida, tu limpia y ahorita siento mucha emoción siento muy bonito, benditos sean, muchas bendiciones no puedo ni hablar de la emoción.