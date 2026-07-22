Cumplen promesa: entregan apoyos a 30 familias tras lluvias en Nogales

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Alrededor de 30 hogares de la colonia Lomas de Nogales recibieron apoyos para reponer parte de su patrimonio dañado por las inundaciones. Autoridades estatales y municipales afirmaron que continuará una segunda etapa del programa de ayuda

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/07/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 22/07/2026 04:54 PM.