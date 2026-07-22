Entrega Juan Gim nueva iluminación en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses

El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales puso en funcionamiento la rehabilitación integral de las instalaciones eléctricas y del sistema de alumbrado del Estadio de Futbol Americano y del Campo de Skateboard de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, obra que ya permite a deportistas y familias disfrutar de estos espacios en mejores condiciones de seguridad y visibilidad.
Acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda; la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, y el director del Instituto Municipal del Deporte en Nogales, Marco Alonso Martínez, el alcalde accionó el interruptor que encendió la nueva iluminación ante la presencia de jóvenes deportistas que esa misma tarde comenzaron a utilizar las instalaciones.
Lo más importante de esta inversión es ver a nuestras niñas, niños y jóvenes practicando deporte en un espacio iluminado, funcional y más seguro. Cada obra que realizamos en una unidad deportiva representa una oportunidad para fortalecer la convivencia, la disciplina y el desarrollo de nuestra juventud, expresó Juan Francisco Gim Nogales.
Los trabajos incluyeron la instalación de una transición eléctrica aérea-subterránea, la construcción de una subestación de 50 KVA tipo pedestal y un área de control equipada con base de medición, interruptor principal de 200 amperes, centro de carga y arrancadores.
En el Estadio de Futbol Americano se colocaron dos postes de concreto, se reubicaron seis más y se instalaron 302 metros lineales de alimentación eléctrica, además de 32 reflectores LED de 500 watts, con los que se mejoró de manera significativa la iluminación del campo.
En el área de skateboard se instalaron 159 metros lineales de alimentación eléctrica y se reubicaron las luminarias existentes. Asimismo, se rehabilitaron las instalaciones eléctricas de los módulos de baños, incluyendo dos centros de carga y nuevas salidas para apagadores, contactos y focos.
Estamos administrando los recursos municipales con responsabilidad para transformarlos en obras que tengan un beneficio directo para la comunidad. Hoy entregamos instalaciones dignas para que los deportistas puedan entrenar durante más horas y con mayor seguridad, destacó el alcalde.
Nos da mucho gusto encender estas luces, pero nos llena todavía más verlas encendidas mientras nuestros deportistas entrenan y disfrutan del espacio. Ellos son la razón principal de este esfuerzo y de cada peso que invertimos en el deporte nogalense, concluyó.