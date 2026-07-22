Entrega Juan Gim nueva iluminación en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses

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Con una inversión superior a 1.2 millones de pesos, el Gobierno de Nogales rehabilitó el sistema eléctrico y de alumbrado del estadio de futbol americano y la pista de skateboard para fortalecer la seguridad y ampliar los horarios de uso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 12:43 PM.
En Nogales y editada el 22/07/2026 01:05 PM.