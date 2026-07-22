Identifican a uno de los tres cuerpos localizados en arroyo de Nogales, Arizona

Autoridades del vecino país confirmaron identidad de uno de los 3 cuerpos encontrados en el arroyo en Nogales, Arizona el pasado fin de semana.
De acuerdo con la información compartida se informó que se trata de René Gabriel Gómez de 46 años, quien fuera residente de Nogales, Sonora.
Se informó que lo último que su familia supo de él fue que algunas personas habían visto a René dentro del embovedado a la altura de la calle Jesús García junto a una mujer conocida como Sofía.
Cabe menciona que, de los 3 cuerpos localizados en Arizona, uno es de una mujer, aunque no ha sido identificado de forma oficial.
En su momento se dio a conocer que sobre el arroyo fueron observados por autoridades estadounidense los dos primeros dos cuerpos y uno de ellos correspondía al de una fémina, se dijo que los cuerpos fueron vistos a corta distancia uno del otro, la tarde del jueves.
Sobre estos casos de manera oficial se dio a conocer por autoridades y cuerpos de rescate que la mañana del viernes rescataron el cuerpo de René y el sábado encontraron el cuerpo de una mujer y otro tercer cuerpo.
Nuestras condolencias a sus familiares, descanse en paz René Gabriel Gómez.