Más de 100 menores participan en el Campamento de Verano Heptatlón 2026 en Nogales

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El programa gratuito combina actividades deportivas, recorridos por la Comisaría y el C5i, además de dinámicas de prevención para fortalecer valores, disciplina y la convivencia entre niñas, niños y jóvenes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 12:35 PM.
En Nogales y editada el 22/07/2026 12:43 PM.