Más de 100 menores participan en el Campamento de Verano Heptatlón 2026 en Nogales

Con el respaldo del Ayuntamiento de Nogales, inició con gran participación el Campamento de Verano Heptatlón 2026, que durante sus primeros días reunió a más de un centenar de niñas, niños y jóvenes en actividades de aprendizaje, deporte y prevención.
Como parte del programa, las y los participantes realizaron visitas guiadas a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y al C5i Sonora, donde conocieron de cerca el trabajo que desarrollan las corporaciones responsables de la seguridad y la atención de emergencias.
También participaron en actividades deportivas, ejercicios de activación física y dinámicas preventivas orientadas a fortalecer valores como la disciplina, el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo.
Durante el inicio del campamento, la subdirectora de Prevención del Delito, Melissa Encinas, destacó que a lo largo de las próximas semanas se contará con la participación de invitados especiales y se desarrollarán diversas actividades para que las y los asistentes aprendan de manera divertida, en un ambiente de inclusión, respeto y sana convivencia.
Por su parte, el comandante en retiro Francisco Cota, responsable del Grupo Heptatlón, explicó que este tipo de programas contribuyen a combatir el sedentarismo entre niñas, niños y jóvenes, además de favorecer el desarrollo de sus habilidades físicas, emocionales y sociales.
Señaló que las actividades también permiten fortalecer la cercanía de la niñez y la juventud con las autoridades, corporaciones de seguridad y dependencias encargadas de la atención de emergencias.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal informó que las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen integrarse al Campamento de Verano Heptatlón 2026, el cual es completamente gratuito y está dirigido a niñas, niños y jóvenes a partir de los siete años de edad.
Las y los menores de siete años también podrán participar, siempre y cuando permanezcan acompañados por una persona adulta responsable.
Las actividades se llevan a cabo de lunes a sábado, de 9:00 a 12:00 horas, en el Parque del DIF.
Se recomienda a las y los participantes acudir con ropa cómoda, calzado deportivo y agua para mantenerse hidratados durante las actividades de este campamento, que promueve la prevención, el desarrollo integral y los estilos de vida saludables.