Retiran seis cámaras clandestinas instaladas en postes de Nogales

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Autoridades estatales y federales aseguraron dispositivos de videovigilancia colocados de manera irregular en postes de telefonía y energía eléctrica en cinco colonias de la ciudad. La Fiscalía investiga su procedencia y posible uso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 22/07/2026 04:30 PM.