Retiran seis cámaras clandestinas instaladas en postes de Nogales

Varias cámaras de video vigilancia que fueron colocadas por desconocidos de manera clandestina en postes de alumbrado y telefonía en calles de esta frontera fueron aseguradas por las autoridades ministeriales en esta frontera.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fue en un operativo conjunto, integrado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), fueron aseguradas seis cámaras de video-vigilancia instaladas clandestinamente en distintos sectores de Nogales.
Durante actos de investigación, los elementos localizaron los dispositivos colocados de manera irregular en postes de telefonía y energía eléctrica, orientados hacia la vía pública y diversas vialidades de las colonias San Carlos, Álamos, Municipal, Los Héroes y Buenos Aires.
Las seis cámaras fueron retiradas y aseguradas para posteriormente quedar a disposición del Agente del Ministerio Público, quien realizará las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible utilización.