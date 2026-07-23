Ampliación de garita DeConcini tendrá impacto mínimo en Nogales, Sonora

La ampliación del cruce fronterizo de DeConcini, no requerirá modificaciones importantes del lado de Nogales, Sonora, ya que el diseño principal contempla recorrer las instalaciones aduanales estadounidenses hacia el norte, limitando las obras locales a una expansión posible de los carriles de acceso.
Esta fue la evaluación de Jorge Medina Esqueda, secretario de Desarrollo Urbano en Nogales, tras analizar los planos preliminares durante la sesión informativa, por lo que el funcionario municipal destacó que los avances en la coordinación binacional, para atender la infraestructura compartida, traerá beneficios en el manejo conjunto de las aguas pluviales y el incremento de líneas de cruce rápido.
El proyecto que hemos estado viendo, que nos han estado mostrando, es un proyecto que ellos van a construir, pero sin hacer muchos cambios en el lado mexicano. Es decir, la mayoría de este proyecto se está realizando en el lado americano, más hacia el norte. Es decir, van a estar retirados de la línea alrededor de 100 metros y desde ahí ya van a colocar la aduana. Pero sí están contemplando un área bastante grande y de nuestra parte, en el lado mexicano, aunque vamos a tener que hacer alguna ampliación de carriles, son nomás para acceso y no para salidas, comentó Medina.
Pero sí el proyecto, el acomodo de las garitas, lo que son los estacionamientos, pues eso va a seguir cambiando. Ahorita pudimos observar que el estacionamiento está pegado para línea. Entonces comentaba alguien que a ellos les gustaría tenerlo un poco más retirado. Son cambios que se van a venir haciendo conforme va avanzando ese proyecto. Entonces ahorita lo importante que nos quedamos es con el área y la entrada y la salida de los carriles hacia Estados Unidos, indicó.