Ampliación de garita DeConcini tendrá impacto mínimo en Nogales, Sonora

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El secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda, informó que la modernización se desarrollará principalmente del lado estadounidense, mientras que en Nogales, Sonora, solo se contempla ampliar los carriles de acceso al cruce fronterizo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/07/2026 03:39 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 03:43 PM.