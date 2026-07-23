Así fue el rescate de un perrito arrastrado por el arroyo en Nogales; conocen al héroe sin capa

Su intención fue salvar una vida y lo logró, lazar a la mujer que arrastraba el arroyo tras las lluvias del pasado fin de semana, y sin saber que ya había sido rescatada, acudió en su Jeep al filo del arroyo Tecnológico y fue entonces que observó el bulto que era arrastrado, se preparó para lanzar su soga y logró el rescate.
Hoy conocemos al héroe sin capa que rescató del torrente a un perrito que era arrastrado por las aguas broncas de dicho arroyo el pasado sábado 18 de julio, se trata de René Rivera, trabajador operativo de Oomapas, Nogales y voluntario de Protección Civil.
Él y sus compañeros miembros del grupo de rescatistas voluntarios “Los Huíparos”, saben que servir a la comunidad significa estar presente cuando más se necesita y hoy nos narra su experiencia.
Estaba hablando por los radios que, tiraron la alerta que venía una señora que la traía el arroyo, y ya me puse en mi carro ahí, me puse a un ladito del arroyo.
No traía una piola, siempre traigo, ese día no traía, pues me puse al pendiente, a un lado estaban los policías.
No traía una piola, siempre traigo, ese día no traía, pues me puse al pendiente, a un lado estaban los policías.
Yo miré el bulto, yo pensé que era la señora, ya cuando se vino acercando ya miré que era el “firulais” y ahí ya fue donde, pues ya pues sí, seguí los instintos nomás, le tiré el laso lo até y a sacarlo.
Pues bueno, es un club que nos decimos “huíparos” y somos varios los que salimos a echarle trancazo a la calle, es una brigada de Protección Civil, pero nosotros somos voluntarios, narró René.
Pues bueno, es un club que nos decimos “huíparos” y somos varios los que salimos a echarle trancazo a la calle, es una brigada de Protección Civil, pero nosotros somos voluntarios, narró René.
Yo digo que en vez de andar poniendo los corazoncitos en las redes sociales, deberían de poner su granito de arena, deberían de ayudar, eso hace falta.