Así fue el rescate de un perrito arrastrado por el arroyo en Nogales; conocen al héroe sin capa

...

René Rivera, trabajador de Oomapas y rescatista voluntario, creyó que intentaría salvar a una mujer reportada como desaparecida, pero terminó rescatando a un perro que era arrastrado por la fuerte corriente durante las lluvias del pasado fin de semana

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/07/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 04:38 PM.