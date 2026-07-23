Caen dos hombres armados durante operativo en la colonia Solidaridad de Nogales

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, lograron el arresto de dos sujetos armados en un operativo conjunto realizado en la colonia Solidaridad.
El reporte policial detalla que los hechos ocurrieron durante el operativo por calles de dicho sector donde los agentes localizaron y detuvieron a Isaías “N” y Rafael “N”, de 21 y 26 años de edad, respectivamente, a quienes les aseguraron un arma de fuego calibre .9mm, con cargador y 14 cartuchos.
En la diligencia intervinieron agentes de la Policía Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, quienes también aseguraron un vehículo Ford, línea F-350, que tripulaban los retenidos.
Debido al hallazgo del arma de fuego, dichas autoridades informaron a los procesados sobre sus derechos como personas detenidas, quedando a disposición del Ministerio Público correspondiente.
Mientras tanto, se hace un llamado a la ciudadanía para reportar el delito a través de la línea de denuncia anónima 089.
Nota: Se informa que las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.