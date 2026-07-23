Caen dos hombres armados durante operativo en la colonia Solidaridad de Nogales

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Elementos de la PESP, AMIC y SSPC detuvieron a dos hombres de 21 y 26 años, a quienes les aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, cartuchos útiles y una camioneta durante un operativo conjunto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/07/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 04:22 PM.