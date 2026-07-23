Compassion Home concluye labores de apoyo a familias afectadas por inundaciones en Nogales

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La asociación civil presentó su informe final tras la contingencia, destacando la entrega de despensas, ropa, artículos de higiene y colchonetas, además de reconocer la coordinación con el Ayuntamiento y el respaldo brindado desde el centro de acopio instalado en el Fopin

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/07/2026 02:52 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 02:58 PM.