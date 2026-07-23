Compassion Home concluye labores de apoyo a familias afectadas por inundaciones en Nogales

La asociación civil Compassion Home México, bajo la dirección de Bigvai Flores Ballinas, presentó su informe final de actividades tras las inundaciones del pasado sábado en la ciudad. La organización destacó la entrega de suministros vitales a familias vulnerables y enfatizó la estrecha coordinación institucional lograda con el Ayuntamiento de Nogales y el respaldo operativo dentro de las instalaciones del Fopin.
Las labores de asistencia de esta asociación, con años de trayectoria ininterrumpida en la frontera, iniciaron a las dos de la madrugada del domingo, donde voluntarios desplegaron el primer apoyo con colchonetas en la calle Ignacio de la Torre, dentro de la colonia Lomas. El lunes, la ayuda continuó con un comedor comunitario habilitado en el cuartel militar, para finalizar las acciones directas en el sector dos de la colonia Colosio. Los esfuerzos finales se concentraron específicamente en la calle Los Mojaves, tras recibir reportes vecinales sobre la ausencia de auxilio en esa zona afectada.
En los lugares de asistencia, el equipo distribuyó ropa, artículos de limpieza e higiene personal, escobas, trapeadores y despensas, donde, ante la aparición de alacranes a causa de las lluvias y la humedad, la asociación implementó una estricta logística de sanidad. Los donativos ciudadanos pasaron por un meticuloso proceso de separación, empaque y clasificación para garantizar una entrega digna y segura a las familias damnificadas.
Para lograr esta respuesta oportuna, el Ayuntamiento de Nogales habilitó un centro de acopio en una sección de las instalaciones del Fideicomiso Operador del Parque Industrial (Fopin) bajo la dirección técnica de Carlos Huerta Rivera, donde, donde miembros de Compassion Home centralizaron la recepción y el manejo de los suministros. La asociación reconoció la confianza y la alianza con las autoridades locales como un factor decisivo para unificar esfuerzos y optimizar los recursos frente a la emergencia climática.
Compassion Home expresó su profunda gratitud a la comunidad nogalense y al gran equipo de voluntarios, quienes aportaron horas de trabajo sin remuneración alguna, movidos únicamente por la convicción fraterna de servicio comunitario. La organización reiteró que cada ciudadano, desde sus posibilidades de tiempo y recursos, aportó una pieza fundamental para marcar una huella de empatía y, con estas acciones conjuntas, reafirma su compromiso histórico con los sectores más desprotegidos de Nogales.