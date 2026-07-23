¿Por qué corre agua sobre la avenida Tecnológico? Oomapas explica el desfogue del Represo

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El organismo operador informó que el flujo proviene de la apertura controlada de compuertas del Represo para reducir su nivel y prevenir inundaciones ante posibles lluvias. Aclaró que no se trata de aguas negras

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/07/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 04:46 PM.