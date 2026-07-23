¿Por qué corre agua sobre la avenida Tecnológico? Oomapas explica el desfogue del Represo

Aguas que corren sobre la avenida Tecnológico provienen del Represo el cual abrió sus compuertas para desfogar su capacidad al llegar a un nivel programado, lo anterior con el fin de evitar posibles inundaciones en la zona.
Leonardo Sandoval Mendoza, Director de Oomapas Nogales, aseguró que no se trata de aguas residuales y que por algunos días el agua seguirá saliendo hasta que el Represo recupere su nivel de no riesgo.
Ahorita el detalle es que se agarró nivel, lo que es el represo, y se está desfogando el agua poco a poco mediante las compuertas, el agua sí tendrá un olor a veces desagradable, más sin embargo no es agua negra, no es agua de drenaje, es agua que, si bien se mezcla con raíces, algunas otras cosas, el estancamiento provoca que esa agua tenga ese olor.
Desafortunadamente no hay otro remedio más que desfogarla, para prevenir, en caso de que tengamos otra precipitación en la misma cuenca, y necesitamos volverlo a usar como presa de retención, que es como se está utilizando ahora.
Desafortunadamente no hay otro remedio más que desfogarla, para prevenir, en caso de que tengamos otra precipitación en la misma cuenca, y necesitamos volverlo a usar como presa de retención, que es como se está utilizando ahora.
Entonces, ahorita, por otro lado, también se está trabajando intensamente junto con los compañeros de servicios públicos e Imagen Urbana para recoger todo lo que es la arena, tierras y basura que ha quedado producto de los arrastres del arroyo, entonces, vamos a hacerlo lo más pronto posible.
Ahorita, por lo pronto, vamos a desfogar, mediante retroexcavadoras y equipo mecánico con dompes, recoger todo lo que es, sobre todo la arena, piedras y arcilla, para que esa agua corra, para que fluya libremente. Yo pienso que podemos, a lo mucho, unas 24 horas se va a presentar ese desfogue.
Ahorita, por lo pronto, vamos a desfogar, mediante retroexcavadoras y equipo mecánico con dompes, recoger todo lo que es, sobre todo la arena, piedras y arcilla, para que esa agua corra, para que fluya libremente. Yo pienso que podemos, a lo mucho, unas 24 horas se va a presentar ese desfogue.
No tenemos otra manera de hacerlo, de otra forma se queda el agua estancada con ese nivel, y si llegamos a tener otra precipitación, no vamos a tener dónde guardarla y dónde retenerla, entonces, sí es necesario hacer ese desfogue inmediatamente, recalcó.
Hay que cuidar eso, eso es bastante peligroso, se construyó con las técnicas más o menos adecuadas, no hay un peligro con eso, pero hay que prevenir mejor, de todas maneras, a final de cuentas, lo tenemos que desfogar y eso es lo que se está llevando a cabo hoy.