Entregan títulos de propiedad a 22 familias de Nogales tras años de espera

...

Habitantes de las colonias Solidaridad, Colosio, Represo, Bella Vista y Flores Magón recibieron las escrituras que acreditan legalmente sus viviendas y terrenos, como resultado del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, INSUS y la Promotora Inmobiliaria

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/07/2026 10:21 AM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 10:24 AM.