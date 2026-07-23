Entregan títulos de propiedad a 22 familias de Nogales tras años de espera

Después de años de incertidumbre y de habitar de manera irregular, 22 familias recibieron sus títulos de propiedad de manos de las autoridades municipales. Por medio de documentos oficiales, los nogalenses acreditaron la propiedad de terrenos y viviendas, lo que marcó el fin de una larga espera, trayendo tranquilidad y seguridad a más de una veintena de hogares en diferentes sectores de la frontera.
En la sesión de otorgamiento, la cual fue encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales junto a la síndica de la comuna Edna Elinora Soto y el director de la promotora inmobiliaria Gabriel Bonilla, residentes de Solidaridad, Colosio, Represo, Bella Vista y Flores Magón se hicieron con los expedientes que concretó la titulación de sus patrimonios, lo que brindará protección de manera oficial y definitiva.
Para los que hemos estado trabajando en Promotora y en Sindicatura a nombre de nuestro alcalde Juan Francisco Gim Nogales, decía que está pendiente de las familias, de las familias nogalenses, que se tengan ellos en esa jurídica de lugar en donde están, en donde están viviendo, que ya nadie los moleste, mencionó la síndica.
Las autoridades municipales reconocieron el arduo trabajo de campo de los servidores públicos responsables de la integración de la información y celebraron la perseverancia de los ciudadanos beneficiados; la jornada culminó con la oficialización del trámite para más de una veintena de hogares, lo cual quedará para sus hijos.
El día de hoy tienen ahí en sus manos las escrituras. Por eso son 22 familias que este día va a ser algo, como decía ella, algo especial, porque reciben el documento, el primero en su vida y esperado por mucho tiempo. No hay mayor gratitud para una persona de recibir ese documento que estuvo durante varios años, comentó el alcalde.