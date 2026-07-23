Infonavit activa Seguro de Daños para viviendas afectadas por lluvias en Nogales

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Las personas con un crédito hipotecario vigente podrán solicitar la cobertura por los daños ocasionados por las recientes lluvias, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el instituto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/07/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 05:00 PM.