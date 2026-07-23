Infonavit activa Seguro de Daños para viviendas afectadas por lluvias en Nogales

El INFONAVIT llama a las personas que tengan un crédito hipotecario vigente, cuyas viviendas hayan sido afectadas por las fuertes lluvias en Nogales, Sonora, a hacer válida la cobertura del Seguro de Daños con la que cuenta su financiamiento.
Para hacer válido el seguro es necesario estar al corriente en los pagos a la fecha del siniestro. En caso contrario, se puede firmar un convenio para regularizarse. Además, deberán asistir de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, al Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) Nogales, ubicado en: Nogales: calle Itsmo int. L.16, colonia Parque Industrial
Es importante recordar que las y los acreditados afectados cuentan con dos años a partir de la fecha del incidente para reportar el daño.
Además de las afectaciones causadas por lluvias, el Seguro de Daños protege el patrimonio de los trabajadores ante inundaciones, ciclones, huracanes, sismos, vientos tempestuosos, caída de árboles, granizo o nieve, erupciones volcánicas, explosiones o desplazamientos súbitos de terreno.
Para mayor información, las y los acreditados pueden llamar a Infonatel (800 008 3900) o ingresar a la página: https://bit.ly/SEGDAÑO