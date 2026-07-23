Invita IMDEN a disfrutar cursos de natación y campamento deportivo en vacaciones

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El Instituto Municipal del Deporte de Nogales ofrece durante julio y agosto actividades multideportivas, clases de natación para todas las edades y espacios recreativos en la alberca municipal, con tarifas accesibles y programas dirigidos a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/07/2026 10:30 AM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 10:34 AM.