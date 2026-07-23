Invita IMDEN a disfrutar cursos de natación y campamento deportivo en vacaciones

Las vacaciones de verano tendrán una nueva actividad para el disfrute de los niños y padres de familia, ya que la alberca municipal y diversas unidades deportivas realizan una serie de dinámicas que se han diseñado de acuerdo con Marco Alonso Martínez Rodriguez, director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), para mantener a los jóvenes y mayores con mucho que hacer durante las próximas semanas.
Martínez mencionó que la dependencia ha puesto en marcha un programa integral que abarca circuitos multideportivos matutinos que incluyen clases de natación para todas las edades y sectores de la población, con el objetivo de generar espacios en este sitio de convivencia comunitaria y recreación accesible, ofreciendo una entrada general de tan solo 39 pesos, además de contar con descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Los cursos multideportivos y de natación son actividades que se realizan durante el mes de julio y agosto. Recordemos que son las vacaciones de los niños, es cuando salen de la escuela, es cuando los papás no saben qué hacer con ellos. Sale la famosa frase: ‘comen como si me odiaran’. Entonces, esta parte es la que nosotros como Instituto del Deporte estamos promoviendo en diferentes actividades, comentó el director del IMDEN.
Agregó que esta temporada la alberca no cuenta con una concesión de cafetería, lo que da la libertad a las familias de ingresar con su propia comida y organizar picnics, con un horario de martes a viernes al término de las clases de natación hasta las siete de la tarde, mientras que los sábados y domingos mantienen un horario de nueve de la mañana a 7 de la tarde, preparándose además para integrar actividades musicales con talento local a partir de agosto.
Nos ha tocado en otras ocasiones; es un ingreso para nosotros (la venta de comida), pero también es un sacrificio para la gente, en donde tiene que comer en la calle, tiene que salir corriendo, a veces vienen solamente un rato porque no le conviene. Entonces esa parte es lo que hemos estado encuestando, hemos estado viendo con la gente que eso es importante: venir, y no falta que después de mediodía el papá se va por unas pizzas, llegan aquí, comen y se quedan prácticamente aprovechando todo el día. Y eso es lo que nosotros queremos, que esta parte de recreación sea familiar, sea comunidad, indicó.