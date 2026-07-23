Invitan a primera Carrera de Botargas en apoyo al Asilo Franciscano de Nogales

El grupo Altruistamente Locos, en estrecha colaboración con el Instituto Municipal del Deporte, lanzó la convocatoria oficial para la primera edición de la Carrera de Botargas el próximo 21 de agosto. Este evento con causa tiene como objetivo principal recaudar fondos y donaciones en especie para el Asilo de Ancianos Franciscano I.A.P., una institución que actualmente enfrenta grandes necesidades.
Tras una reciente reunión de coordinación entre los organizadores y la directora del asilo, Jaime Castro Nozato confirmó que el evento deportivo y familiar se llevará a cabo el próximo viernes 21 de agosto en las instalaciones de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses.
Bajo el lema “Corre con el corazón, transforma vidas”, los organizadores buscan unir a la comunidad en una tarde de diversión y solidaridad, como ha sido la característica en las carreras con causa que suman en la localidad en causas solidarias, en las que consiguen la empatía de la comunidad de atletas.
Como parte de los detalles de la competencia y actividades, dijo que el evento contará con dos modalidades principales para involucrar tanto a corredores como al público en general con una carrera atlética y la carrera de botargas como tal.
Precisó que en la carrera atlética se diseñó una ruta de entre 3.5 y 4 kilómetros de distancia, en la que garantizan la seguridad de las y los participantes al ser un día viernes, donde el recorrido se limitará a la ciclovía sin el cruce de calles y la carrera de botargas estelar tendrá lugar dentro de la cancha de fútbol de la unidad deportiva.
La cita para el público y las familias que deseen sumarse al evento es a partir de las 6:00 de la tarde, mientras que el banderazo de salida para la esperada carrera de botargas está programado para las 7:00, donde el ambiente estará amenizado por un DJ voluntario que donará su tiempo para apoyar la causa.
Habilitaron la posibilidad de donaciones en especie, por lo que hacen un atento llamado a las familias y espectadores que deseen apoyar a los corredores y al asilo, principalmente con insumos necesarios de las necesidades más urgentes del asilo, que incluyen pañales para adulto y diversos materiales de uso diario, ya que la institución atraviesa por una situación de gran escasez.