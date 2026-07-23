Invitan a primera Carrera de Botargas en apoyo al Asilo Franciscano de Nogales

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El evento con causa se realizará el próximo 21 de agosto en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses. Lo recaudado mediante inscripciones y donativos en especie será destinado al Asilo de Ancianos Franciscano I.A.P., que enfrenta importantes necesidades

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/07/2026 02:47 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 02:52 PM.