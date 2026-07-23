Persecución en Nogales termina con taxi abandonado y una pistola asegurada

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Dos hombres escaparon a pie tras una persecución con la Policía Municipal que inició luego de que el vehículo de alquiler casi chocara una patrulla por circular a exceso de velocidad. En el interior de la unidad localizaron un arma calibre .40 abastecida

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/07/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 04:27 PM.