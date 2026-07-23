Persecución en Nogales termina con taxi abandonado y una pistola asegurada

Un vehículo de alquiler y un arma de fuego fueron asegurados por agentes de la Policía Municipal luego de que sus tripulantes huyeran tras estar a punto de chocar la patrulla al circular en exceso de velocidad sobre la avenida Álvaro Obregón.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 03:40 horas elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la avenida señalada a la altura del hotel Fray Marcos, observaron un vehículo de alquiler de color blanco, el cual cruzó la calle sin realizar el alto correspondiente, estando a punto de colisionar la unidad policial en exceso de velocidad.
Al marcarle el alto con luces y sirenas reglamentarias, el conducto hizo caso omiso a la indicación imprimiendo mayor velocidad, por lo que se inició la persecución por varias calles, hasta la Jesús Siqueiros y Álvaro Obregón donde el chofer perdió el control del vehículo, impactando contra la guarnición.
Fue en ese momento que salieron del vehículo dos sujetos que huyeron corriendo por lo que los elementos procedieron al aseguramiento del vehículo Honda Accord modelo 2005 de color blanco, donde localizaron al interior sobre el asiento y la consola central un arma de fuego tipo pistola de color café, con su cargador abastecido con 4 cartuchos útiles calibre 40.
Situación que fue expuesta al Centro de Atención Temprana, de donde se ordenó que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5 y que el arma de fuego fuera puesta a su disposición.