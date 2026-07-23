Red Solidaria Nogales cumple segunda jornada de cenas comunitarias en Plaza Nogales

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La iniciativa ciudadana volvió a reunir a voluntarios en la Plaza Nogales para ofrecer alimentos calientes a quienes más lo necesitan e invitó a la comunidad a sumarse con donativos o trabajo voluntario para fortalecer este esfuerzo solidario

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/07/2026 03:07 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 03:14 PM.