Red Solidaria Nogales cumple segunda jornada de cenas comunitarias en Plaza Nogales

Lo que comenzó como un gesto de generosidad se transforma poco a poco en servicio constante de la comunidad nogalense, al marcar la segunda jornada de Red Solidaria Nogales, una iniciativa ciudadana que busca ofrecer no solo alimentos, sino también un punto de conexión en Nogales, Sonora.
La mesa dispuesta para servir cenas calientes se llenó de actividad una vez más, donde las anfitrionas Karla Nallely Melchor y Karla Soto interactuaban de manera natural alrededor del punto de servicio voluntario, que se desarrolla en la Plaza Nogales, conocida popularmente como Plaza de las Palomas, en el primer cuadro de la ciudad.
La cena fue preparada con esmero, consistía en un completo y balanceado menú de carne deshebrada, pasta y pan, todo servido en platos individuales con cubiertos desechables, acompañada de agua fresca, desde una vocación humanitaria.
“Gracias a quienes se acercan a cenar, a quienes cocinan, donan, ayudan a servir o simplemente creen que una comunidad más solidaria sí es posible”, expusieron, al resaltar el carácter colaborativo de la red, donde cada contribución, por pequeña que sea, suma al bienestar colectivo.
Red Solidaria Nogales reafirma su compromiso de encontrarse con la comunidad todos los miércoles a las 6:00 de la tarde en la Plaza Nogales, frente a Plaza de las Banderas, al lado de las garitas de entrada y salida hacia Estados Unidos.