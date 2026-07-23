Refuerzan brigadas médicas atención en colonias afectadas por las inundaciones en Nogales

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Salud Municipal, Cruz Roja, IMSS Bienestar y el Distrito 03 mantienen consultas gratuitas, entrega de medicamentos y acciones preventivas en Lomas de Nogales y Colosio para evitar brotes de enfermedades tras las lluvias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/07/2026 10:39 AM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 10:53 AM.