Refuerzan brigadas médicas atención en colonias afectadas por las inundaciones en Nogales

Las secuelas de las severas inundaciones han dejado a su paso un preocupante foco de infección en diversas zonas vulnerables, lo que ha promovido un despliegue emergente de brigadas médicas para frenar brotes de enfermedades. Complementando la ayuda a las familias que aún se recuperan de los daños materiales, las autoridades ahora forman parte activa de las labores preventivas de salud en sus propias calles.
Para hacer frente a esta contingencia, el gobierno municipal instaló módulos de atención y clínicas móviles en colonias afectadas como Lomas de Nogales y Colosio. De acuerdo con la doctora Viviana García, directora de Salud Municipal, estas jornadas son gratuitas y buscan brindar atención integral, reabasteciendo además los tratamientos de personas con enfermedades crónico-degenerativas que perdieron sus medicamentos en el desastre natural.
Más que nada aquí lo que tenemos en esta campaña es más la revisión continua y persistente de lo que viene siendo infecciones gastrointestinales, infecciones de dichos focos que vienen lo que trajo las inundaciones. Y el abordaje médico tratante, ¿por qué? Porque ya hay pacientes que tienen un diagnóstico previo que son enfermedades crónico-degenerativas que lamentablemente por estos factores perdieron sus medicamentos y tuvieron obvias problemáticas y por eso estamos aquí presentes, mencionó la doctora.
Además de las consultas generales, se realizaron valoraciones de enfermería y servicios de farmacia, junto a un barrido que mantienen los equipos municipales en las zonas con agua estancada para la aplicación de abate, previniendo también la proliferación del mosco transmisor del dengue, por lo que se mantendrá la atención médica directa, ya que algunos síntomas pueden tardar semanas en manifestarse.
Principalmente son agentes infecciosos los que hemos detectado y son agentes infecciosos gastrointestinales, entonces por eso sí tenemos esta abertura o esta convocatoria para la ciudadanía, declaró.