Vecino lo reta a golpes y lo ataca con piedras en la cabeza en Nogales

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Un hombre de 54 años resultó con una herida en el cráneo luego de ser presuntamente agredido por su vecino en la colonia Fundo Legal, tras salir de su domicilio para confrontarlo por los insultos dirigidos a su esposa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/07/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 23/07/2026 04:31 PM.