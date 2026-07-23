Vecino lo reta a golpes y lo ataca con piedras en la cabeza en Nogales

Un residente de la colonia Fundo Legal fue auxiliado por las autoridades cuando caminaba con lesiones en la cabeza, señalando que fue atacado por su vecino con piedras tras tocar a su puerta retándolo a golpes.
El informe de seguridad pública detalla que fue a las 17:42 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Unión de la colonia Fundo Legal, donde reportaban una riña.
En el lugar observaron a una persona del sexo masculino con lo que pareciera ser una playera con la que envolvía su cabeza, misma que presentaba manchas de sangre, por lo que solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes trasladaron al afectado al Hospital IMSS Bienestar.
El de nombre Saúl de 54 años de edad, manifestó a las autoridades que momentos antes al encontrarse en su casa llegó su vecino quien comenzó a tocar su ventana mientras le decía que saliera para pegarse un tiro, ignorando por un momento su petición hasta que comenzó a insultar a su esposa.
Dijo que salió para confrontarlo, pero no se percató de que dicha persona tenía dos piedras en las manos con las cuales comenzó a golpearlo en la cabeza en repetidas ocasiones, siendo valorado con una herida en el cráneo, las cuales tardan más de 15 días en sanar.
Sobre el caso, dicha autoridad rindió conocimiento al Centro de Atención Temprana para su investigación.