Alta demanda en Nogales por Vivienda para el Bienestar; amplían atención

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Cientos de personas acudieron al CECUN para registrarse en el programa federal de vivienda. Ante la alta demanda, las autoridades informaron que el proceso continuará este sábado y podría ampliarse si es necesario

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/07/2026 03:45 PM.
En Nogales y editada el 24/07/2026 04:04 PM.