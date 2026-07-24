Alta demanda en Nogales por Vivienda para el Bienestar; amplían atención

Con una notable respuesta ciudadana, el módulo de registro del Programa de Vivienda para el Bienestar en Nogales operó a su máxima capacidad este viernes 24 de julio en Nogales; donde entregaron 300 fichas para la atención de las familias interesadas en este beneficio federal.
El entusiasmo y la necesidad de la población quedaron en evidencia al interior del auditorio “Rosalba Romero”, del edificio del Centro Cultural Los Nogales (CECUN) del Imfoculta, donde cientos de personas ocuparon las butacas en espera de la revisión de sus documentos por parte del personal ubicado sobre el escenario.
A las afueras del recinto, una lona institucional confirma la coordinación de los trabajos entre la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Desarrollo Territorial y la Secretaría de Bienestar.
Ante la alta afluencia, los colaboradores del módulo confirmaron que las labores de inscripción continuarán de forma regular el sábado 25 de julio en horario de 9:00 a 17:00 horas. Asimismo, destacaron una instrucción clara desde la coordinación estatal si la demanda ciudadana lo requiere, los días de atención se ampliarán para garantizar que ninguna persona elegible quede fuera del proceso.
Esta acción en Nogales da seguimiento al plan de trabajo anunciado previamente por Octavio Almada Palafox, delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora. El funcionario reiteró que el proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca dotar de un patrimonio digno a personas mayores de edad sin opciones de crédito hipotecario como Infonavit o Fovissste y con ingresos menores a dos salarios mínimos.
Las personas interesadas que cumplan con el perfil aún pueden acudir a las instalaciones con su identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un número de teléfono para contacto y, en caso de presentar alguna discapacidad, es necesario llevar el certificado médico correspondiente.